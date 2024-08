Urlaub an der Nordsee: Horror-Szenen am Strand – Touristen bangen plötzlich um ihr Leben

Dramatische Szenen am Strand von Borkum!

Entspannung im Sommer-Urlaub an der Nordsee? Fehlanzeige! Einige Touristen erlebten an der Küste der beliebten Insel einen Albtraum, der böse hätte enden können…

Urlaub an der Nordsee: Schlimme Szenen auf Borkum

Eigentlich ist Borkum ein beliebtes Ausflugs- und Urlaubsziel an der Nordsee. Die größte der ostfriesischen Inseln (knapp 31 Quadratkilometer) gehört zum Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer und lockt jedes Jahr durchschnittlich 240.000 Übernachtungsgäste an – mehr als 650 pro Tag!

Doch am Donnerstag (8. August) war von Urlaubsidylle an der Nordsee keine Rede. Denn am Vormittag brausten plötzlich kräftige Wasserhosen auf den Strand zu – quasi Tornados, die auf dem Meer entstehen. Dabei wird Wasser durch starke Windgeschwindigkeiten aufgewirbelt und hochgesogen. Bis zu 300 Stundenkilometer sollen schon innerhalb dieser Wirbelstürme gemessen worden sein.

Videos zeigen Wasserhosen vor Borkum

Im Netz kursieren Videoaufnahmen dieser Wasserhosen am Strand von Borkum. Sie sehen auf den ersten Blick zwar klein und ungefährlich aus – doch spätestens, als sie einen Strandkorb mit sich reißen, zeigt sich ihre ganze zerstörerische Kraft.

Denn der Strandkorb hätte fast zwei Urlauber getroffen, die sich gerade noch hinter der Treppe einer Restaurant-Terrasse in Sicherheit bringen können. Das hätte auch ins Auge gehen können…

Wasser-Tornados an beliebtem Strand

Die Videoaufnahmen entstanden allem Anschein nach am Musikpavillon an der Promenade des „Nordbades“ auf Borkum. Aufgrund mehrerer luxuriöser Hotels mit Meerblick gehört der Strand zu den beliebtesten Tourismus-Gegenden der Insel.

Nur rund einen Kilometer entfernt befindet sich der nordwestlichste Punkt Deutschlands.