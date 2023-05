Urlaub an der Nordsee: Besucher machen traurigen Fund am Strand – sofort wird eine Warnung rausgegeben

Wer an einen Urlaub an der Nordsee denkt, der hat sofort die kilometerlangen Strände, Fischbrötchen und das Meer vor seinem inneren Auge. Allein dieses gedankliche Bild dürfte bei einigen schon den Stresspegel senken.

Doch bei einigen Touristen der Insel Norderney war der Puls wohl direkt auf 180, als sie kürzlich am Strand eine gruselige Entdeckung machten, wie unser Partnerportal „MOIN.de“ berichtet. So hatten sie sich ihren Urlaub an der Nordsee sicherlich nicht ausgemalt. Aber es kam sogar noch schlimmer: Ihr Fund hatte eine sofortige Warnung zur Folge!

Urlaub an der Nordsee: Touristen finden tote Tiere

Was hatten die Besucher der Urlaubs-Insel Schlimmes entdeckt? An den Strand wurde ein kleines Seepferdchen angespült. Doch das Schockierende: Es ist nicht das erste Mal, dass Touristen solch einen traurigen Fund machten. In der letzten Zeit sollen vermehrt Exemplare der niedlichen Meerestierchen am Strand entdeckt worden sein. Und das sei alles andere als gewöhnlich.

Das ist die Urlaubsinsel Norderney:

ist eine der Ostfriesischen Inseln in der Nordsee

ist dem Festland des Bundeslands Niedersachsen vorgelagert

zählt neben dem Ortskern zwei Stadtteile: Fischerhafen und Nordhelm

„Dieser Fund ist deshalb so beachtlich, weil die Kurzschnäuzigen Seepferdchen (Hippocampus Hippocampus) seit den 1930er Jahren aus dem Wattenmeer verschwunden sind“, heißt es bei „MOIN.de“. Die Experten sind sehr irritiert. Könnten die Funde der Tiere tatsächlich darauf hindeuten, dass die Seepferdchen nach fast 100 Jahren zurückgekehrt sind?

Große Warnung an Urlauber

Seepferdchen gelten als scheue und friedliche Meeresbewohner. Aufgrund ihrer kleinen Körpergröße und ihres schwach ausgeprägten Kiefers könnten sie Menschen auf keinen Fall gefährlich werden. Wer ein lebendiges Exemplar der niedlichen Tierchen in der Nordsee entdecken sollte, braucht also keine Angst zu haben.

Angst haben die Wissenschaftler jetzt aber um die Tiere. Deshalb richten sie eine Warnung an die Touristen. Solltest du in deinem Urlaub in der Nordsee ein totes Seepferdchen entdecken, solltest du nicht lange fackeln. Worum die Experten jetzt bitten und was diese jetzt mit den toten Tierchen vorhaben, das erfährst du bei unserem Partnerportal „MOIN.de„.