Urlaub in den Niederlanden: Touristen beklagen eine Ekel-Plage – plötzlich sind SIE überall

Egal ob auf dem Campingplatz, im Garten der Ferienwohnung oder am Strand – an mehreren Ecken in der Niederlande gibt es aktuell eine regelrechte Plage. Nicht wenige Touristen, die in dem Land Urlaub machen, berichten von ekelerregenden Zuständen.

Ein Paar, das gerade seinen Urlaub auf Texel verbrachte, konnte es kaum noch aushalten. Und es ist längst nicht das Einzige, das derartige Erfahrung in den Niederlanden macht.

Urlaub in den Niederlanden: Tier-Plage auf Texel schockiert Urlauber – „Richtig eklig“

„Tanzen bei euch auch die Ratten Samba? Am helllichten Tag? Ohne Scheu vor dem Menschen? Auf der Terrasse, während ihr dort sitzt?“, fragt ein Nutzer in einer Facebook-Gruppe für Texel-Fans. „Meine Eltern berichten von einer Rattenplage“, erzählt er weiter. Und der Vermieter dürfe kein Rattengift auslegen. Stattdessen sollen die Eltern nicht im Freien essen und Türen und Fenster stets geschlossen halten. „Meine Eltern finden es richtig eklig.“

Auch andere Urlauber wollen die Tierchen zuhauf gesehen haben. „Es werden immer mehr auf Texel“, meint eine Facebook-Nutzerin. Sie sieht den Grund darin bei den fehlenden natürlichen Feinden für die Tiere. Andere diskutieren darüber, ob herumliegender Müll für die starke Vermehrung der Schädlinge verantwortlich sein könnte.

Urlaub in den Niederlanden: Texel wird offenbar aktuell von Ratten geplagt. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Nature Picture Library

„Habe ich in diesem Jahr zum ersten Mal gesehen. Nicht schön“, meint auch eine andere Urlauberin. Sie bemerkt auch, dass die Biester sehr zutraulich sind. „Selbst, wenn wir (mit Hund) draußen sitzen, kommen sie raus. Die legen sich sogar mit den Dohlen und Elstern an.“

Andere berichten allerdings, sie hätten im Urlaub keine krankheitsübertragenden Nager gesichtet. Ob mit Ratten oder ohne – Texel hat so Einiges für Touristen zu bieten. Ein Besuch der Insel dürfte sich somit in jedem Fall lohnen. (mbo)