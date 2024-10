Urlaub auf Mallorca: Supermärkte am Feiertag geschlossen – hier kannst du trotzdem einkaufen

Auch wenn Mallorca von vielen Deutschen als 17. Bundesland gesehen wird, gelten auf der Baleareninsel die Regeln des Landes Spanien. Das stellen Urlauber auch am Samstag (12. Oktober) mal wieder fest, denn auf einmal stehen sie bei einigen Geschäften vor verschlossenen Türen.

Wer derzeit Urlaub auf Mallorca macht und sich für seine Ferienunterkunft noch mit Lebensmitteln eindecken will, hat in einigen Geschäften schlechte Karten. Der Grund ist ein ganz besonderer spanischer Feiertag.

Urlaub auf Mallorca: Supermärkte temporär dicht

Seit 1918 feiert man am 12. Oktober im ganzen Land den „Día de la Hispanidad“ (auf deutsch „Tag der Hispanität“). Der Nationalfeiertag geht auf den 12. Oktober 1492 zurück, als der bekannte Seefahrer Christoph Kolumbus auf dem Weg nach Indien Amerika entdeckte. Ursprünglich hieß der Feiertag „Día de la Raza“, also „Tag der spanischen Rasse“, wurde aber später durch den Ausdruck „Hispanität“ ersetzt.

Wie auch in Deutschland bleiben die Geschäfte auch in Spanien am Feiertag überwiegend geschlossen. Das gilt in vielen Teilen auch für die Urlaubs-Insel Mallorca. Wer geplant hatte, am Samstag in einem der Mercadona-Supermärkte einzukaufen, steht hier ausnahmslos vor verschlossenen Türen.

Hier kannst du trotzdem einkaufen

Einige Geschäfte auf Mallorca trotzen aber auch dem spanischen Nationalfeiertag und haben für Urlauber dennoch geöffnet. So kommen Touristen am Samstag in vielen Lidl- und Aldi-Filialen auf der Insel an Lebensmittel, allerdings zu verkürzten Öffnungszeiten. Das gilt auch für die Supermarkt-Kette Eroski.

Gerade am Ballermann kommen Touristen aber auch in den kleineren Kiosken an Snacks und Getränke. Nur mit einigen ausgewählten Lebensmitteln dürfte es hier schwer werden. Gleiches gilt für die Geschäfte am Flughafen Palma, die auch trotz „Tag der Hispanität“ ihre Türen geöffnet haben.

Urlauber auf Mallorca sollten aber auch unbedingt beachten, dass viele Geschäfte wie auch in Deutschland sonntags geschlossen bleiben.