Urlaub auf Mallorca: Touristen aufgepasst! Etliche Geschäfte temporär dicht

Wer aktuell Urlaub auf Mallorca macht, der sollte jetzt besser weiterlesen, denn: Für einen Tag wirst du bei etlichen Geschäften vor verschlossener Türe stehen. Der 1. Mai ist nämlich auch in Spanien ein Feiertag – der Día del Trabajo.

Und so bleiben am 1. Mai unter anderem Supermärkte mehrheitlich geschlossen, wie das „Mallorca Magazin“ schreibt. Wenn du also noch Besorgungen machen musst, solltest du dich sputen. Davon betroffen sind unter anderem sämtliche Filialen der Einzelhandelsketten Mercadona und Alcampo.

Mallorca: Auch El Corte Inglés ist dicht

Doch Touristen müssen nicht ganz in die Röhre schauen: Einzelne Minimärkte von Carrefour und Eroski haben auch am Tag der Arbeit geöffnet. Das gleiche gilt auch für einige Lidl-Filialen.

Am 1. Mai sind auch die Einkaufszentren in und um Palma geschlossen. Selbst El Corte Inglés in der Avenida Jaime III. ist am besagten Tag dicht. Das Einkaufszentrum ist so gut wie immer geöffnet. Wie das „Mallorca Magazin“ weiterhin schreibt, ist auch der Mall Porto Pi geschlossen.

Urlaub auf Mallorca: Hier kannst du trotzdem shoppen

Wenn du am 1. Mai trotzdem unbedingt shoppen gehen möchtest, dann kannst du ins Mallorca Fashion Outlet an der Autobahn nach Inca und FAN Mallorca am Flughafen fahren.