Wird dieser Vorfall deinen Urlaub auf Mallorca auf Dauer verändern? Anfang Juni entdeckten Spaziergänger am Stadtstrand von Palma auffällige Spuren im Sand (mehr hier). Seitdem herrscht Alarmstimmung in der Hauptstadt von Mallorca.

Die Behörden sperrten einen Bereich des Strands zwischen dem Jachthafen Portixol im Osten und dem Parc de la Mer ab. Ist das nur der Anfang der Konsequenzen für Urlauber auf Mallorca?

Urlaub auf Mallorca: Alarm nach Sensation am Strand

Das hat es noch nie gegeben auf Mallorca. Wissenschaftler sprechen von einer echten Sensation! Anfang Juni hat eine schwer gefährdete Meeresschildkrötenart am Strand von Mallorca genistet. Normalerweise legt die „Unechte Karettschildkröte“ ihre Eier eher im östlichen Mittelmeer im Bereich der griechischen Inseln und auf Zypern ab.

Doch nachdem ein Strandbesucher mitten in der Nacht Flossenspuren und einen Sandhügel gemeldet hatten, entdeckte eine Task Force der balearischen Artenschutzbehörde „Cofib“ insgesamt 106 Eier der bedrohten Tierart. Seitdem ist der Bereich abgesperrt und wird ständig überwacht, bis die Schildkrötenbabys nach Angaben der „Mallorca Zeitung“ voraussichtlich Ende Juli bis Anfang August schlüpfen werden. Doch Touristen sollten weiterhin wachsam sein. Denn Experten erwarten, dass das Muttertier noch ein paar Mal zurückkehrt.

Dauerhafte Folgen für Urlauber auf Malloca?

So verscharren die bis zu 1,20 Meter großen Meerestiere in der Regel noch zwei bis drei Mal Eier im Bereich des ersten Nistplatzes. Wer Schildkrötenspuren entdeckt, soll deshalb sofort den Artenschutz unter der Nummer 112 informieren. Und das Naturschauspiel könnte dauerhafte Folgen für den Tourismus auf Mallorca haben.

Denn nach Angaben von Experten handelt es sich bei der Nistplatz-Suche um eine Generationenentscheidung. Haben Unechte Karettschildkröte erst einmal einen zufriedenstellenden Nistplatz gefunden, kehren nicht nur die Muttertiere zurück. Auch die geschlüpften weiblichen Schildkrötenbabys nisten ausschließlich dort, wo sie geboren sind – ein ähnliches Phänomen wie bei Lachsen, die zum Laichen den Fluss bis zu ihrem Geburtsort hinaufschwimmen. Ein gefundener Schildkröten-Nistplatz hat deshalb häufig Auswirkungen auf den Tourismus. So werden entsprechende Strandabschnitte häufig ruhiggestellt, berichtet die „Welt“. Der Strand von Palma könnte also in Zukunft eher Tierliebhaber als Badenixen begeistern.