Urlaub auf Mallorca: Gefahr am Strand – Touristen sollen den Notruf wählen

Großes Warnschild an der Playa!

Urlaub auf Mallorca – da denken viele an Party in Palma und Feiern am Strand. Doch jetzt werden die Touristenmassen dort mit einem dringenden Warnhinweis konfrontiert. Was ist da los?

Urlaub auf Mallorca: Warnschilder am Strand

„Avisa! Call!“, steht in großen Lettern am Strand von Palma de Mallorca. Dazu Hinweise auf den Code „SOS“ und die allgemeine Notruf-Nummer „112“. Damit wollen die Verantwortlichen auf eine große Gefahr hinweisen – die jedoch nicht die Urlauber, sondern die Tierwelt am Strand betrifft.

Im Meer rund um die Baleareninseln lebt die „Unechte Karettschildkröte“. Sie kann bis zu 1,20 Meter lang und 110 Kilogramm schwer werden. Die Tierart ist stark gefährdet und gilt deshalb als geschützt. Eigentlich legt die Schildkröte ihre Eier meist an Stränden im östlichen Mittelmeer ab – doch der Klimawandel treibt sie mittlerweile auch in kühlere Gebiete, wie eben den Strand von Palma.

Touristen müssen auf Schildkröten achten

Nachts am Strand ein Nest in den Sand graben und dort Eier legen? Das könnte schnell gefährlich werden, wenn man bedenkt, wie viele stark angetrunkene Party-Touristen dort herumtorkeln. Um die Schildkröten und ihre Nester zu schützen, sollen Urlauber daher einige wichtige Regeln beachten.

„Unechte Karettschildkröte“ am Strand. Foto: IMAGO/imagebroker

Fernhalten, die Tiere nicht stören, keine Fotos mit Blitz machen. Das sollte sich quasi von selbst verstehen. Ein Abstand von rund 30 Metern zu den Reptilien wird empfohlen. Zudem soll sich niemand den Tieren in den Weg stellen, wenn sie zurück ins Meer wollen. Und sollte man ein Tier in einer potentiellen Notsituation sehen, solle man den Notruf 112 wählen und vor Ort warten, bis die Experten eintreffen.

„Dein Handeln ist entscheidend“, heißt es laut „Express“ auf dem Hinweisschild.