Urlaub auf Mallorca: Heftiger Ansturm – Airlines greifen zu drastischen Maßnahmen

Der Urlaub auf Mallorca ruft. Egal ob Mannschaftsfahrt zum Ende der Saison Richtung Ballermann oder Familien-Urlaub in den Traumbuchten zu den Sommerferien. Viele Deutsche zieht es auch in diesem Jahr wieder auf die spanische Insel.

Am Donnerstag (22. Juni) startet Nordrhein-Westfalen als erstes deutsches Bundesland in die langersehnte Ferienzeit. Doch schon vorher herrschte in diesem Jahr auf Mallorca Ausnahmezustand. Denn die Reiselust scheint nach den Corona-Jahren auf dem Höhepunkt. Fluggesellschaften mussten deshalb bereits reagieren.

+++ Urlaub auf Mallorca: Achtung! Dieser Regel-Bruch wird für Touristen zum teuren Spaß +++

Urlaub auf Mallorca: Mega-Ansturm auf die Insel

Sie gilt schon seit langer Zeit als die Lieblingsinsel der Deutschen im Ausland. In diesem Jahr scheint der Ansturm auf Mallorca besonders groß. Wegen der enormen Anfrage hat die Fluggesellschaft Eurowings ihre Kapazitäten deutlich hochgeschraubt. Auf einer wachsenden Basis am Flughafen Palma will allein Eurowings 400 Mal pro Woche zwischen Mallorca und Deutschland pendeln.

Um die Massen an Urlaubern abwickeln zu können, hat die Fluggesellschaft mit 4.700 Mitarbeitern nach eigenen Angaben so viel Personal wie nie zuvor angestellt. Allein nach der Corona-Krise seien 1.500 Angestellte hinzugekommen.

Lufthansa trifft ungewöhnliche Entscheidung

Ein weiteres Indiz dafür, dass die Urlaubs-Saison auf Mallorca bereits auf Hochtouren läuft, ist eine weitere Beobachtung am Flughafen Palma. Dort ist nach Angaben der „Mallorca-Zeitung“ in den vergangenen Tagen bereits mehrfach eine Boing 747 gesichtet worden. Dem Bericht zufolge setzt die deutsche Fluggesellschaft auf das spektakuläre Doppeldecker-Flugzeug immer dann, wenn die Nachfrage besonders hoch ist.

Zum Vergleich: In der vergangenen Sommer-Saison soll die Lufthansa erst Mitte Juli den ersten Jumbo-Giganten nach Mallorca geschickt haben.

Mehr Themen:

Der Flughafenbetreiber Aena bestätigte den gewaltigen Ansturm auf die Insel in diesem Jahr. So seien bereits am vergangenen Wochenende so viele Passagiere abgefertigt worden wie sonst nur in der Hochsaison im Juli und August. Mit rund 3,4 Millionen lag die Zahl der Passagiere beinahe 10 Prozent höher als im selben Monat des Vorjahres. Ein Zeichen dafür, dass es in deinem anstehenden Urlaub auf Mallorca in diesem Jahr besonders voll werden dürfte.