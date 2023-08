Urlaub auf Mallorca endet im Alptraum – Rückflug versetzt Reisende in Panik!

So hatten sich viele Touristen das Ende ihres Urlaubs ganz sicher nicht vorgestellt. Nachdem sie einen Trip auf die Baleareninsel unternommen hatten, ging es mit dem Flugzeug zurück in die Heimat.

Doch der Flug nach ihrem Urlaub auf Mallorca verlief alles andere als glatt. Einige Passagiere hatten sogar so viel Angst, dass sie die Maschine am liebsten sofort wieder verlassen hätten.

Urlaub auf Mallorca endet in Angst

Wer Urlaub fernab der Heimat machen möchte, greift bei der Anreise oftmals auf das Flugzeug zurück. Manche sehen es als geringeres Übel, als stundenlang mit Auto oder Bahn anzureisen, andere freuen sich geradezu auf das Erlebnis über den Wolken. Bei einem Flug von Mallorca nach Zürich dürfte es aber auch bei den größten Fans von Flugreisen mit der Heiterkeit schnell vorbei gewesen sein.

Wie der „Blick“ berichtet, geriet ein Flugzeug der Fluggesellschaft Swiss International Air Lines am Donnerstag (24. August) in schwere Turbulenzen. Der Flug war bereits verspätet losgegangen, da am Zielort Unwetter herrschten. Dennoch geriet das Flugzeug in ebenjene.

Flugzeug gerät in Turbulenzen

Gegen kurz vor 18 Uhr wurde der Landeanflug gestartet – kurz danach kam es zu den heftigen Turbulenzen. Laut Angaben eines Passagiers wurde der Flieger minutenlang immer wieder durchgeschüttelt. „Alle wollten nur noch raus aus dem Flieger“, sagt er. Letztlich sei die Landung aber reibungslos abgelaufen. Seine Freundin habe das Ganze aber noch nicht verdaut: „Das ging ihr in die Knochen.“

Der Flug geriet in das Unwetter, obwohl er zur Sicherheit von seiner normalen Route umgeleitet wurde, um aktive Gewitterzellen zu umfliegen. „Es tut uns sehr leid, dass es bei diesem Flug offenbar zu teilweise heftigen Reaktionen gekommen ist. Wir können absolut nachvollziehen, dass es einem bei solchem Wetter auch mal mulmig zumute werden kann und möchten uns bei unseren Passagieren für diese Unannehmlichkeiten entschuldigen“, so ein Sprecher der Airline zu dem Geschehen.