Urlaub auf Mallorca: Irres Wetterphänomen – Touristen merken es sofort

Der April, der macht, was er will. Es ist eine Binsenweisheit, die man normalerweise aus dem deutschen Raum kennt. Auf des Deutschen allerliebster Lieblingsinsel jedoch scheint sie auch weit verbreitet. So droht den Touristen, die derzeit ihren Urlaub auf Mallorca verbringen, nach einigen Tagen des sonnigen Strandwetters nun Ungemach.

Und zwar in Form von sogenanntem Schlammregen. So steuert am Wochenende ein Tiefdruckgebiet auf die Insel zu. Zwar brachte das bis zum Samstagabend (27. April) nur vereinzelte, kleine Regenschauer. Wenn man als Urlauber auf Mallorca aber seine Kleidung ganz genau betrachtete, konnte man Flecken erkennen. Wie das passieren konnte?

Schlammregen trübt Urlaubsfreude auf Mallorca

Der Saharastaub, der sich in der Atmosphäre festgesetzt hat, vermischt sich mit dem Regen, der über der Insel hinabfällt, was dabei herauskommt, ist Schlamm- oder auch Blutregen. Also dreckiger Regen. Vor allem auf Autos, Straßen oder weiß getünchten Wänden ist der Schlammregen gut erkennbar.

Problematisch: In den kommenden Tagen soll es gleich mehrfach auf Mallorca regnen. So sagt das Portal „Wetter.com“ sowohl für Sonntag (28. April) als auch für Montag (29. April) eine 90-prozentige Regenwahrscheinlichkeit voraus. Touristen sollten sich also möglichst nicht ihre hellste Kleidung anziehen, wenn sie an diesen Tagen trotz Niederschlages an der Playa entlangspazieren oder durch die Altstadt von Palma schlendern wollen.

