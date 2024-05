Urlaub auf Mallorca: Vermummte Frauen am Strand – Experten warnen

Um sein Geld loszuwerden, ist Mallorca der perfekte Ort – ob in teuren Hotels, in einer der zahlreichen Boutiquen in Palma, oder an der legendären Partymeile an der Playa de Palma. Günstig ist hier nur weniges. Und dann kommen noch die Dienstleistungen dazu, die man direkt am Strand in Anspruch nehmen kann, und die deinen Urlaub auf Mallorca kostentechnisch noch einmal in ganz neue Dimensionen befördern können.

Ein Beispiel: Die zahlreichen Strandverkäufer, die sich an der Playa de Palma herumtreiben (Unsere Autorin hat den Test gemacht, so oft wurde sie innerhalb kürzester Zeit angesprochen. Hier die ganze Reportage). Sie verkaufen gefälschte Fußballtrikots von Vereinen wie Real Madrid, dem BVB oder Bayern München, wollen dir billige Sonnenbrillen für ein Vielfaches des eigentlichen Wertes andrehen oder dir Armbändchen anschwatzen. Doch am Strand von Mallorca gibt es noch weitere Geschäftemacher. Beziehungsweise eher Geschäftemacherinnen.

Urlaub auf Mallorca kann teuer werden

So fallen immer wieder mittelalte Frauen auf. Sie tragen Hüte, verhüllen ihr Gesicht mit einem Mundschutz und haben stets einen kleinen Rucksack vor sich. Wenn man ihnen folgt, zeigt sich schnell: Es sind Masseurinnen, die Urlauber am Strand ansprechen und ihnen ihre Dienste anbieten.

Während eines kurzen Spazierganges am Strand fallen gleich mehrere dieser Damen auf, die zumeist Herren ansprechen und sie anschließen direkt am Strand massieren. Dazu benutzen sie eine Flüssigkeit, vermutlich Öl, die sie aus ihrer mitgebrachten Tasche ziehen.

Die Masseurinnen sind ein altbekanntes Problem an der Playa. Bereits 2019 berichtete das Mallorca-Magazin von mehreren Hundert Beschwerden. In einem Artikel aus dem Jahr 2014 benannte die „Mallorca-Zeitung“ zudem das Gesundheitsrisiko, das aufgrund mangelnder Hygiene, aber auch fehlender professioneller Liegen auftreten könnte. Gebessert hat sich seitdem aber scheinbar nur wenig.

