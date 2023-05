Urlaub auf Mallorca: Ekel-Alarm – HIER solltest du lieber nicht ins Meer springen

Ausgerechnet DER Strand schlechthin für Mallorca-Urlauber hat eine echte Klatsche einstecken müssen!

Die Playa de Palma am Ballermann: Jahr führ Jahr genießen hier zahlreiche Reisende ihren Urlaub auf Mallorca. Strahlender Sonnenschein und das kühle Nass des Meeres – alles ausgezeichnet. Sprichwörtlich. Der Strand war sogar mit der „blauen Flagge“ für hervorragende Qualität ausgezeichnet.

Doch das ist jetzt vorbei – aus einem unschönen Grund.

Urlaub auf Mallorca: Ekel-Bakterien im Wasser

Dabei hat die Playa de Palma alles, was ein schöner Strand braucht. Genug Liegen, aufmerksame Rettungsschwimmer, Duschen, Imbisse – aber eine Sache stimmt eben nicht. Und wenn es da Probleme gibt, wird es schnell ekelig.

Wie die „Thüringer Allgemeine“ berichtet, zeigten Untersuchungen, dass sich im Wasser am Strand in Palma bereits in der vergangenen Hochsaison 2022 zu viele Bakterien befanden – darunter auch gefährliche Kolibakterien, die Badegäste krank machen können.

Und die Playa de Palma ist nicht der einzige Ort, dem die blaue Flagge weggenommen wurde.

Nicht nur Palma abgestuft

Auch die Cala Grand in der Gemeinde Santanyí im Osten Mallorcas hat es erwischt. Die Wasserqualität ist nicht mehr „exzellent“ – sondern nur noch „gut“. Das ist zwar nicht katastrophal, aber es ist gleichzeitig eben auch ein nicht wegzudiskutierender qualitativer Abstieg.

Jedoch gilt es auch darauf hinzuweisen, dass die blaue Flagge auch ganz ohne schlechte Bewertungen wieder verschwinden kann. Denn das gute Ding kostet Geld und muss bei der Umweltorganisation ADEAC beantragt werden. Wer nicht zahlt, wird auch nicht prämiert. (mit dpa)