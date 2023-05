Urlaub auf Mallorca: Mann bricht im Megapark zusammen – unfassbar, wie der Besitzer reagiert

So hat sich ein junger Mann seinen Urlaub auf Mallorca sicher nicht vorgestellt. Nach Angaben der „Mallorca Zeitung“ ist er am Donnerstagabend (11. Mai) in der Ballermann-Disco Megapark zusammengebrochen und hat sich dabei eine Platzwunde am Hinterkopf zugezogen.

Rettungskräfte rückten an, um den Verletzten noch im Partytempel auf Mallorca zu versorgen. Am Hintereingang des Megaparks kam es dann zu hässlichen Szenen, in die weitere Urlauber und Berichten zufolge auch der Besitzer der Disco involviert gewesen sein sollen.

Urlaub auf Mallorca: „Reiß dich zusammen, du dumme Sau“

Der Zeitung liegt ein Video vor, das die Lage am späten Donnerstagabend am Hinterausgang dokumentiert. Es zeigt, wie der Hinterausgang des Megaparks durch den Rettungswagen blockiert wurde, der zur Behandlung des jungen Mannes angerückt war. Genau zu diesem Zeitpunkt wollte der Fahrer eines Porsche Cayenne die Ausfahrt nutzen. Am Steuer des Wagens soll Megapark-Besitzer Bartolomé Cursach gesessen haben.

Da er wegen des Krankenwagens nicht herauskam, drückte er mehrfach auf die Hupe. Das sorgte bei den umstehenden Urlaubern für Unmut. Sie konnten nicht verstehen, warum der Porsche-Fahrer nicht warten konnte, bis der Rettungseinsatz vorbei ist. „Jetzt reiß dich mal zusammen, du dumme Sau“, ist auf dem Video auf deutscher Sprache zu hören.

Lage vor dem Megapark eskaliert

Das sollte das Fass zum Überlaufen bringen. Der Fahrer des Wagens schnappte sich einen padelartigen Schläger, stieg aus seinem Luxus-Auto aus und prügelte damit auf einen Urlauber ein. „Cállate“ (aus dem Spanischen übersetzt: „Halt die Klappe“) fauchte der Angreifer, bei dem es sich um den Megapark-Besitzer handeln soll. Sicherheitsleute gingen schließlich dazwischen.

Wie es zu der Gewalteskalation kommen konnte, ist bislang unklar. Auf Nachfrage von DER WESTEN wollte sich die Cursach-Gruppe bislang nicht zu dem Vorfall äußern. Nach Angaben der „Mallorca-Zeitung“ soll das Opfer der Schläge auf eine Behandlung im Krankenhaus verzichtet haben.