Urlaub auf Mallorca: Schock-Moment bei Abreise! Ballermann-Flieger muss sofort umdrehen

Die Koffer sind gepackt, der Platz im Flieger ist eingenommen, die Vorfreude auf den Urlaub auf Mallorca steigt – so werden sich die Passagiere in einem Eurowings-Flugzeug von Berlin auf die Sonneninsel gefühlt haben.

Doch kurz darauf war alles anders: Als der Pilot des Airbuses in der Luft ein Problem bemerkte, ging alles ganz schnell.

Urlaub auf Mallorca: Flieger dreht plötzlich um

Die Eurowings-Maschine von Berlin nach Palma de Mallorca war am Freitag (5. Mai) gegen 13.05 Uhr gestartet, als der Pilot kurz danach Probleme mit dem Hydrauliksystem bemerkte. Da befand sich der Flieger mit 178 Passagieren an Bord gerade in einer Flughöhe von etwa 6400 Metern, wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet.

Schnell entschloss sich der Pilot, mit der Maschine umzudrehen und wieder am Berliner Flughafen zu landen. Dafür musste der Flieger aber erst einmal vier Runden in etwa 3000 Meter Höhe drehen: „Wie in solchen Fällen üblich, hat die Maschine ein paar Warteschleifen gedreht, um das Landegewicht zu reduzieren. Es wurde kein Kerosin abgelassen, das ist bei diesem Fluggerät (dem Airbus A320) nicht möglich“, bestätigt eine Eurowings-Sprecherin den Vorgang.

Urlaub auf Mallorca verspätet sich um über sechs Stunden

Gegen 14 Uhr, also etwa 55 Minuten nach dem Start, landete der Ballermann-Flieger wieder am Flughafen in Berlin. Danach mussten die Passagiere noch mehrere Stunden auf ein Ersatzflugzeug warten – sie kamen schließlich mit sechs Stunden Verspätung am Flughafen Palma de Mallorca an. Kein schöner Start für den langersehnten Urlaub.

Die Reparatur des kaputten Urlaubs-Fliegers dauerte dagegen deutlich länger: Erst am Montag (8. Mai) konnte der Eurowings-Airbus wieder abheben, so die „Mallorca Zeitung“.