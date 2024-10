Urlauber auf Mallorca spazieren abends durch Palma – sie bleiben enttäuscht zurück

Der Ballermann auf Mallorca geht auf den Endspurt zu! Vom 24. bis 27. Oktober finden hier die bekannten Closing-Partys statt, die noch mal Massen an Urlaubern auf die Baleareninsel locken werden.

Aber auch wenn Mallorca mit großen Schritten aufs Saison-Ende zugeht, bereitet man sich hier so langsam auf die schönste Zeit des Jahres vor. Zwar zieht es die meisten Urlauber wohl im Sommer auf die Insel. Aber auch Weihnachten wird auf Mallorca groß mit Weihnachtsmärkten und Co. gefeiert. Und wer derzeit in der Insel-Hauptstadt unterwegs ist, kann sich davon auch schon einen ersten Eindruck verschaffen.

Urlaub auf Mallorca: Touristen schauen ungläubig gen Himmel

Nanu, was hängt denn da zwischen den Ladenzeilen, über den Straßen und an den Bäumen? Urlaubern, die aktuell in der Mallorca-Hauptstadt Palma unterwegs sind, können sich schon jetzt einen Eindruck vom Weihnachtsflair auf der Sonneninsel machen.

Lichterketten, Sterne und Kugeln wurden schon auf das gesamte Stadtgebiet verteilt und tauchen Palma schon jetzt in weihnachtliche Stimmung. Doch wer sich hier in den Abend- und Nachtstunden herumtreibt, bleibt enttäuscht zurück.

Foto: Laura Merz/Der Westen

DANN ist es so weit

Denn wer gehofft hatte, dass die opulent verteilte Weihnachtsdeko bei Nacht auch schon eingeschaltet wird und die Straßen erleuchtet, der muss sich noch gedulden. Denn zwar wurde sie schon in Palma aufgehängt, soll aber erst im November offiziell angeschaltet werden.

Laut Stadtverwaltung ist es am Samstagabend, 23. November 2024, so weit. Bevor Palma in ein Lichtermeer gehüllt wird, können sich Urlauber auf Mallorca und Einheimische aber auch auf Lichtershows und weitere Weihnachtsaktivitäten freuen.