Urlaub auf Mallorca: Ausflug nach Palma geplant? DAS sollten Touristen jetzt wissen

Auch im Oktober zieht es noch viele Menschen auf die beliebte Insel. Während es in den warmen Sommermonaten vor allem viele junge Leute sind, kommen nun immer mehr Familien, Paare und ältere Menschen an. Schließlich gibt es im Urlaub auf Mallorca auch noch deutlich mehr zu erkunden als nur den Ballermann.

Beispielsweise ist auch ein Besuch der Hauptstadt empfehlenswert. Wer jedoch am Sonntag (20. Oktober) in seinem Urlaub auf Mallorca einen Ausflug nach Palma geplant hat, der sollte sich auf Einschränkungen gefasst machen. Denn an diesem Tag findet ein großes Event in der Stadt statt.

++ Urlauber auf Mallorca trauen am Hafen ihren Augen kaum – es ist das allererste Mal! ++

Urlaub auf Mallorca: Palma Marathon sorgt für Einschränkungen

Du planst die imposante Kathedrale „Le Seu“ von Palma zu besichtigen mit einem anschließenden Shoppingtrip durch die zahlreichen Boutiquen? Und am besten noch einem Abstecher in einem der netten Cafés und Restaurants? Kein Problem, doch am Sonntag solltest du dich auf einige Verkehrseinschränkungen gefasst machen. Grund dafür ist ein großer Marathon, der sich durch die ganze Stadt zieht. Die örtliche Polizei weist deshalb auf zahlreiche Straßensperrungen im Stadtzentrum und am Passeig Marítim hin.

Palma erwarten am Sonntag (20. Oktober) einige Straßensperrungen. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Start und Ziel für die Marathon-, Halbmarathon- und 9-km-Läufer ist die Straße Avinguda Adolfo Suàrez, die in unmittelbarer Nähe zur Kathedrale gelegen ist. Bereits ab 1 Uhr in der Früh bis 17 Uhr am Abend ist der östliche Abschnitt der Levante-Autobahn gesperrt. Von Cuesta del Gas bis Antonia Maura auf der Landseite und Antonio Maura von Plaza Reina bis Passeig Maritim in beide Richtungen.

Auch Bus und Straßenbahn betroffen

Die Passeige Maritim ist von Porto Pi bis Portixol von 6.30 Uhr bis 12.30 Uhr gesperrt. Der Zugang zum Stadtzentrum ist von 7 bis 14 Uhr gesperrt. Auch die Bus- und Straßenbahnen sind von den Einschränkungen betroffen. Die Straßenbahn Passeig Marítim von Antoni Maura nach Costa del Gas ist in Richtung Andratx von 1 bis 17 Uhr gesperrt. In Richtung Aeroport-Llucmajor (Flughafen) hält die Sperrung von 6.30 Uhr bis 15 Uhr an.

Anreisende sollten sich vor ihrer Anreise gut informieren und ihre Fahrpläne noch einmal prüfen. Auf der Homepage des Palma Marathon gibt es zusätzliche Informationen zur Strecke und den erwartbaren Verkehrseinschränken. Besucher werden zu dem gebeten, sich an Ort an die Vorgaben der Polizei zu halten.