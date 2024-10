Urlauber auf Mallorca trauen am Hafen ihren Augen kaum – es ist das allererste Mal!

Wer Urlaub auf Mallorca macht, der unternimmt auch gerne mal den ein oder anderen Ausflug. Gerade die Insel-Hauptstadt Palma ist dabei für viele ein beliebtes Ausflugsziel, lässt sich hier nicht nur durch die malerischen Gassen schlendern oder die Kathedrale „La Seu“ besichtigen, Touristen sehen auch gerne einfach mal dem Treiben am Hafen zu.

Und hier bot sich Mallorca-Urlaubern jetzt ein irrer Anblick. Zum ersten Mal konnten sie hier dieser Tage etwas am Hafen von Palma beobachten, das sie staunend zurück ließ.

Urlaub auf Mallorca: Touristen reiben sich die Augen

Dass sich an den Hafen der mallorquinischen Hauptstadt auch mal der ein oder andere Ozeanriese verläuft, ist gerade für erfahrene Touristen nichts Neues. Doch immer wieder versetzen die riesigen Kreuzfahrt-Schiffe die Palma-Besucher in Staunen.

+++ Urlaub auf Mallorca: Wir lagen an der Playa am Ballermann – nach 40 Minuten war es soweit +++

Gerade die Luxus-Dampfer von Aida Cruises und Tui Cruises sind hier oft vertreten und tummeln sich zu Hochzeiten im kleinen Hafen. Am Sonntag (13. Oktober) war hier aber auf einmal ein vollkommen neues Schiff zu sehen. Die „Mein Schiff 7“ legte nicht nur am Hafen von Palma zum ersten Mal ab, sondern trat auch ihre erste Reise überhaupt an.

Neues Schiff soll alles ändern

Mit einem Gewicht von 112.982 Tonnen, einer Länge von 316 Metern und einer Breite von 35 Metern finden auf der „Mein Schiff 7“ 2.894 Passagiere Platz. Der neue Ozeanriese verfügt über insgesamt 180 Kabinen, zwei Pools, zwölf Restaurants und 17 Bars, sowie ein Casino.

Diese News vom Urlaub auf Mallorca könnten dich jetzt außerdem interessieren:

Das neue Schiff von Tui Cruises hat aber noch eine weitere Besonderheit. So ist es der erste Dampfer der bekannten Flotte, der nahezu emissionsfrei auf hoher See unterwegs sein soll. Es soll eines Tages sogar mit grünem Methanol betrieben werden können. Das würde den Schiffsantrieb nahezu CO2-neutral macht. Urlaubern auf Mallorca wird diese Aussicht sicherlich schmecken!