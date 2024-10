Urlaub auf Mallorca an Weihnachten: Insel lockt mit Gratis-Angebot

Ein Urlaub auf Mallorca ist nicht nur in den warmen Sommermonaten möglich. Im Frühling und Herbst zieht es besonders viele Radsportler auf die Insel. Und auch im Winter kommen viele Menschen, um dem kalten Winter in Deutschland zu entfliehen.

Denn auch dann scheint auf Mallorca die Sonne – die Temperaturen um die 17 Grad sind im Vergleich zu Deutschland sogar warm. Wer an in diesem Jahr an Weihnachten seinen Urlaub auf Mallorca verbringen will, soll sich über ein besonderes Gratis-Angebot in Mallorcas Hauptstadt Palma freuen dürfen!

Urlaub auf Mallorca auch an Weihnachten

In der Weihnachtszeit lockt Mallorca mit festlicher Beleuchtung, Weihnachtsmärkten und verkaufsoffenen Feier- und Sonntagen. Das Einschalten der Festbeleuchtung am 23. November in der Flaniermeile Paseig del Born in Palma ist jedes Jahr ein Highlight, zu dem Tausende Besucher kommen.

Nun plant die Stadt Palma zudem, an Weihnachten kostenloses Parken in der ganzen Stadt anzubieten, wie die mallorquinische Tageszeitung „Ultima Hora“ berichtet. Das solle Einheimischen wie auch denjenigen, die Urlaub auf Mallorca machen, nutzen. Weihnachtseinkäufe erledigen würde in diesem Jahr in der Hinsicht also günstiger werden als sonst.

Urlaub auf Mallorca: Investitionen für das Weihnachtsgeschäft

Der Gedanke dahinter ist, dass man so das Weihnachtsgeschäft unterstützen will. Funktionieren soll das Ganze so: Wer einkaufen war, soll mittels einer App den Einkaufszettel vorweisen und so den Rabatt auf das Parken bekommen.

Die Stadtverwaltung von Palma de Mallorca sowie die städtische Verwaltung der Parkplätze arbeite bereits an der Organisation dieses Projekts. In diesem Jahr sollen ihnen dabei 150.000 Euro zur Verfügung stehen.