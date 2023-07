Schocknachricht! An der Playa de Palma wurden im Urlaub auf Mallorca fünf Deutsche festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, gemeinschaftlich eine Frau vergewaltigt zu haben.

In der Nacht auf Donnerstag (13. Juli) ergriff die Nationalpolizei die Urlauber direkt am Ballermann auf Mallorca.

Urlauberin auf Mallorca von Deutschen vergewaltigt?

Einer der fünf Männer im Alter von Anfang 20 Jahren soll am Mittwochabend das Opfer am Ballermann kennengelernt und daraufhin auf sein Hotelzimmer mitgenommen haben. Dort lauerten allerdings bereits vier seiner Freunde. Gemeinsam sollen sie sich an der Frau vergangen haben.

Bei dieser soll es sich ebenfalls um eine deutsche Urlauberin von ebenfalls etwa 20 Jahren gehandelt haben, die dort mit ihren Freundinnen unterwegs war. Alles habe mit ein paar Küssen zwischen ihr und einem der Männer begonnen, dann die Einladung aufs Hotelzimmer. Bis hierhin sei alles noch einvernehmlich gewesen.

Einige sollen nur zugesehen haben

Im Hotel in der Avinguda de Frau Joan Llabrés – unweit vom Bierkönig und Megapark – stellte die junge Frau dann fest, dass die zwei nicht alleine auf dem Zimmer waren. Doch als sie versuchte, das Zimmer voll betrunkener Männer zu verlassen, sollen diese sie festgehalten haben. Dann sei sie von einigen Männern aus der Gruppe vergewaltigt worden, während die anderen bloß zugesehen haben sollen.

Schließlich habe sie sich losreißen können und den Rezeptionisten um Hilfe gebeten, der sofort die Polizei verständigte. Danach kam sie zunächst in einem Gesundheitszentrum und danach im Krankenhaus Son Llàtzer unter. Eine Sondereinheit der Nationalpolizei – die zum Schutz von Frauen und Familien – begann mit den Ermittlungen.

Bei der Festnahme am Donnerstag gegen 3.40 Uhr konfiszierten die Beamten die Handys der fünf Beschuldigten, wie die Zeitung „Ultima Hora“ berichtete. Zurzeit fahndet die Polizei noch nach einem weiteren Mann, der ebenfalls an der mutmaßlichen Vergewaltigung direkt oder indirekt beteiligt sein soll. (mit dpa)