Gute Laune und stets ein Lachen im Gesicht: Das sind die Markenzeichen der kölschen Frohnatur Jürgen Milski. Doch der einstige „Big Brother“-Teilnehmer kann auch anders, wie er jetzt nach einem Auftritt im berühmten „Bierkönig“ auf Mallorca bewies.

Was war geschehen? Beginnen wir von vorne. Am Wochenende spielte Jürgen Milski im „Bierkönig“ auf Mallorca. Ein berauschender Auftritt, volles Haus, das Bier floss in Strömen. „Danke liebe Bierkönig-Familie für diesen unglaublichen Support! So macht arbeiten Spaß“, jubelte der Sänger via Instagram. Doch beim genaueren Blick ins Publikum schien ihm der Spaß vergangen zu sein.

Mutter bringt Baby mit in den Bierkönig – Jürgen Milski ist schockiert

Auf Instagram zeigte der 59-Jährige ein Foto von einer jungen Frau. Sie hat ein Baby im Arm, gibt dem Kind das Fläschchen. Inmitten von lauter Partymusik und Alkohol. Einen sichtbaren Gehörschutz trägt das kleine Kind nicht. Ein Unding, wie Milski findet.

„Ich bin ein sehr toleranter Mensch, aber sowas geht gar nicht! Für so etwas habe ich null Verständnis“, schreibt er auf Instagram. Und bekam dafür Unterstützung von den Fans. „Mal an die Verantwortlichen herantreten! Irgendwie musste das Baby ja reinkommen! Absolutes No-Go. Und die Mutter wohl das Allerletzte. Sorry“, schreibt beispielsweise ein Fan bei Instagram. Ein anderer ergänzt: „Wahnsinn. Habe mit meinem damals 15-jährigen Sohn mal vor dem Mega-Park gestanden und ich weiß noch, dass er da auch nicht rein durfte, weil er noch keine 16 war. Aber wir waren vernünftig und haben es auch nicht versucht. Aber das ist ja unterirdisch hoch drei.“

Während ein Dritter meckert: „Fand es auch krass, wir waren gestern auch vor Ort. Habe sie gefragt, das Baby war 6 Monate alt. Gestern waren locker 15 Kids. Geht mal gar nicht.“ Während ein weiterer Instagram-Follower schreibt: „Unfassbar. Krank solche Menschen!“