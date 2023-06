Jürgen Milski entdeckt leidenden Hund: Es bricht einem das Herz

Seit seinem Auftritt bei der ersten deutschen Ausgabe von „Big Brother“ ist Jürgen Milski fester Bestandteil der Unterhaltungslandschaft hierzulande. Ob als Moderator, Sänger oder Reality-TV-Star – der 59-Jährige kommt bei dem Publikum stets gut an und sorgt für gute Laune.

Auch in sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram ist der gebürtige Kölner sehr beliebt und versorgt seine Fans dort immer mit den News. Aktuell lässt es sich Jürgen Milski auf der griechischen Insel Kreta gut gehen. Doch neben den ganzen Urlaubsfotos teilt er auch eine traurige Geschichte mit seinen Followern auf Instagram.

Jürgen Milski verliebt sich in Vierbeiner

Dieses Video geht ans Herz. Der TV-Star entdeckt plötzlich einen Hund, der hinter einem Zaun ganz aufgeregt mit dem Schwanz wedelt. Durch die Absperrung hindurch streichelt Jürgen Milski den Vierbeiner, der das scheinbar in vollen Zügen genießt und gar nicht genug bekommt.

Zu diesen bewegenden Szenen schreibt der 59-Jährige: „Ich habe mich so in diesen kleinen Kerl verliebt und wollte ihn mit nach Deutschland nehmen, um ihm ein besseres Leben zu schenken! Leider sah das sein Besitzer ein wenig anders!“ Seine Fans haben nur einen Wunsch.

Fans haben dringende Bitte

Bei diesen Bildern werden nicht nur Hundeliebhaber in Alarmbereitschaft gesetzt. In den Kommentaren wenden sich zahlreiche seiner Follower an den Schlager-Sänger und haben dabei nur eine Bitte:

„Du wirst es schaffen den Besitzer zu überzeugen, wenn du es willst. Bitte lass ihn da nicht zurück!“

„Bitte versuche es. Was ist das für ein Besitzer, der seinen süßen Hund so leben lässt?“

„Der arme Kerl. Bleib dran und versuche es weiter! Für ihn, für Dich!“

„Der Hund will mit zu dir. Lass dir was einfallen. Der Hund ‚bettelt‘ förmlich um Hilfe.“

„Bitte wende dich an einen Tierschutzverein, vielelicht kann der helfen, ihn da raus zu holen.“

Bleibt abzuwarten, ob es Jürgen Milski gelingt, den Vierbeiner zu adoptieren und mit nach Hause zu nehmen. Es wäre dem Tier in jedem Fall zu wünschen.