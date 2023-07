Jürgen Milski ist nicht auf den Mund gefallen. Der Mallorca-Star hat stets einen flotten Spruch auf den Lippen und einen Gag im Gepäck. Und so war es auch nicht überraschend, dass der 59-jährige Kölner auch via Instagram ab und an den ein oder anderen Witz teilt.

Doch was war passiert? Auf seinem Instagram-Profil hatte Jürgen Milski ein kurzes Video geteilt, das zunächst wie ein Flyer der Grünen anmutete. „Am Samstag gegen 11, 14, und 16 Uhr wird der berühmte tibetanische Mönch Long Samg Rangsam auf dem Bonner Wochenmarkt alle Wähler*innen der Grünen segnen. Bitte teilen, damit auch wirklich alle kommen“, war dort zu lesen.

Witz über die Grünen wird Jürgen Milski zum Verhängnis

Dann schaltete das Bild um und man sah einen älteren Herrn, der mit Reisigzweigen anderen Menschen knallhart auf den Kopf schlägt. Ein Scherz, der bei seinen Followern nicht gut ankam.

„Schade, dass du dich an Polemik und Bashing beteiligst. In diesen Zeiten nicht gerade günstig“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren. Ein anderer Follower schreibt: „Schade, so einen Schwachsinn hätte ich jetzt nicht erwartet.“

Und ein dritter schießt gar deutlich über das Ziel hinaus: „Sehr primitiv! Niveaulos und dumm. Passend zur AfD! Mich hast du als Follower verloren. Ich finde auch nicht alles gut, was die Grünen machen. Aber die braunen Hohlköpfe als ‚Alternative‘ zu sehen, ist so von gestern. Erschreckend, dass sich jemand aus meiner Generation für so etwas hergibt, ohne sich zu schämen!“

Jürgen Milski lässt AfD-Vergleich nicht auf sich sitzen

Das konnte dann auch Jürgen Milski so nicht stehen lassen. Auf den AfD-Vorwurf antwortete der Partysänger: „Ach so. Wer gegen grün ist, ist automatisch braun!? Wie dumm ist das denn bitte!! Bitte entfolge mir so schnell wie möglich! Mit sowas wie dir möchte ich nicht in Verbindung gebracht werden!“

Die Wut dürfte bei Jürgen Milski aber auch schnell wieder verraucht sein. Am Mittwochmorgen teilte der 59-Jährige schon wieder ein Video, das ihn freudestrahlend beim Badeausflug im Wolfgangsee zeigt. Grund zur Freude hat Jürgen Milski aber auch mehr als genug.