Jürgen Milski gibt es jetzt zu – „Ich gehöre zu den 1%“

Seit seinem zweiten Platz bei dem RTL2-Format „Big Brother“ im Jahr 2000 ist Jürgen Milski aus dem deutschen Fernsehen und von den Schlagerbühnen nicht mehr wegzudenken. Besonders in der Hochsaison sorgt der Ballermann-Sänger auf Mallorca mit seinen Hits für gute Laune.

Dabei kommt der 59-Jährige seinen Fans oftmals ganz nah, doch wenn es um sein Privatleben geht, hält er sich meist bedeckt. Was macht so ein Partyschlager-Star eigentlich, wenn er zuhause ist? Jürgen Milski hat nun zumindest verraten, was er auf keinen Fall macht – im Gegensatz zu viele anderen Menschen.

Jürgen Milski ist DAVON absolut kein Fan

Zum Beruf von Jürgen Milski gehört es, dass er viel unterwegs ist. Mit dem Flieger pendelt der Ballermann-Star oftmals von Deutschland und Mallorca hin und her, um einen Auftritt wahrzunehmen. Auf der Bühne rennt der 59-Jährige von A nach B und gibt alles, um dem Publikum einzuheizen.

Nach so einem anstrengenden Tag tun auch sicherlich Mal einem Powermann wie Jürgen Milski die Füße weh. Also einfach ab auf die Couch, Füße hochlegen, Fernseher an und relaxen. Doch was guckt so ein Entertainer? Klar ist nur, wo Jürgen Milski definitiv weiterschaltet. „Ich gehöre zu den 1% der Bevölkerung, die noch nie eine Folge von Game of Thrones gesehen haben“, verrät der Schlagersänger nun auf seinem Instagram-Kanal.

Kein Fantasy für Milski und Fans

„Game of Thrones“ (GoT) hat acht Staffeln und bis zur finalen Staffel im Jahr 2019 hatte die Serie für viele Menschen weltweit großes Suchtpotential. Die Serie war auf so gut wie jedem Streamingportal zu sehen: Sky, Netflix, Amazon. Für HBO war GoT sogar die meistgesehene Serie aller Zeiten. Fans der Fantasy-Serie werden daher eher weniger Verständnis für Jürgen Milskis Aussage haben. Doch es kommt noch besser: „Übrigens… Ich habe auch noch nie eine Folge Herr der Ringe gesehen!“, gibt er ebenfalls zu.

Aber so alleine ist der TV-Moderator mit dieser bewussten Entscheidung gar nicht, wie er selber annimmt. Zumindest unter seinen Fans sind einige, die weder die beliebte Serie noch die Trilogie gesehen haben. „Ich tatsächlich auch nicht. Wenn man das sagt, erntet man ungläubiges Staunen“, meint ein User. Und eine andere Frau kommentiert: „Ich habe auch noch keine Folge gesehen, weiß nicht mal, worum es da geht.“ Feen, Drachen und Hobbits treffen also nicht den Geschmack von Jürgen Milski. Doch welches Genre der Entertainer stattdessen bevorzugt, hat er leider nicht verraten.