„Immer wieder sonntags“: Anna-Carina Woitschak sagt Auftritt ab

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschak waren sechs Jahre lang vor und hinter der Kamera das absolute Traumpaar. Verlobung und Hochzeit fanden im Fernsehen statt. Zusammen moderierten sie die ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“, bis es 2022 überraschend zur Trennung kam.

Nun sollte das Comeback der beiden Schlager-Stars folgen – zumindest auf der Bühne von „Immer wieder sonntags“. Anna-Carina Woitschak stand für den 23. Juli auf der Gästeliste, doch nun die Absage.

Bei „Immer wieder sonntags“ lernte sich das einstige Traumpaar kennen und lieben – aus Schlager-Kollegen wurde ein Liebespaar. Doch inzwischen gehen die einstige Turteltauben getrennte Wege, beide haben wieder neue Partner. Die Liebe zur Musik ist aber geblieben und ein Wiedersehen in der ARD-Sendung wurde groß angekündigt.

Anna-Carina Woitschak ließ ihre Fans auf Instagram von dem Auftritt wissen, doch der Beitrag ist schon seit einiger Zeit wieder verschwunden. Nun bestätigte die Sängerin gegenüber „Bild“, was wohl einige Fans schon befürchteten. „Durch eine Auftrittsverpflichtung am Samstagabend, am 22. Juli kann ich bedauerlicherweise meinen geplanten Auftritt in der ARD-Show ,Immer wieder sonntags‘ am Sonntagmorgen, am 23. Juli nicht wahrnehmen. Ich freue mich jedoch darauf, im kommenden Jahr wieder dabei sein zu können.“

Ihrem Ex Stefan Mross verpasste die 30-Jährige laut „Bild“ ausgerechnet wegen einem anderen Mann einen Korb. Giovanni Zarrella lud die Schlager-Sängerin in seine Show, die einen Abend vorher stattfinden wird. Deshalb wird Anna-Carina Mross bei „Die Giovanni Zarrella Show“ am 22. Juli in Dortmund auftreten, und nicht bei „Immer wieder sonntags“ am 23. Juli.