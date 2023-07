Endlich wird wieder gefeiert und getanzt, was das Zeug hält. Nach all den Absagen seiner geplanten Schlager-Veranstaltungen hat Show-Master Florian Silbereisen mal wieder gute Nachrichten für seine Fans. Am Samstagabend (1. Juli 2023) findet im österreichischen Kitzbühel der erste „Schlagerboom“ unter freien Himmel statt.

Die Zuschauer, die eines der begehrten Tickets ergattern konnten, stehen bereits in den Startlöchern. Doch auch von zu Hause können Fans beim „Schlagerboom“ mitfeiern: Das Spektakel wird zur besten Sendezeit auch in der ARD ausgestrahlt. Florian Silbereisen und Co. sind bereits mitten in den Proben. Und die haben es in sich.

„Schlagerboom“: Florian Silbereisen plant fulminanten Auftritt

Er ist ein Mann der ganz großen Auftritte: Florian Silbereisen möchte von Show zu Show einen draufsetzen. Und auch beim „Schlagerboom“ erwartet die Zuschauer vor Ort und vor den Bildschirmen eine Überraschung. Denn der Abend soll schon rasant beginnen.

Ein Auftritt mit viel Feuerwerk und Musik? Langweilig. Zumindest für ARD-Moderator Florian Silbereisen. Für ihn muss es dann doch etwas aufregender sein. Wie wäre es mit einem Helikopter? Perfekt. Laut Informationen von „Schlager.de“ soll er zu Beginn der Sendung mit einem Helikopter in das Stadion einfliegen. Dabei soll er außen am Helikopter hängen und sich dann vor dem Stadion abseilen.

Fans können es kaum erwarten

Diese Szenen sind natürlich nichts für schwache Nerven. Doch die Zuschauer dürften sich trotzdem über dieses nervenaufreibende Opening freuen. Insgesamt sind die Fans schon heiß auf den Abend. In den sozialen Netzwerken kommentieren sie bereits fleißig und kündigen sich zahlreich an.

Die ARD zeigt den „Schlagerboom“ live ab 20.15 Uhr. Dann können die Zuschauer endlich wieder mit der Creme de la Creme der Schlagerwelt feiern. Mit dabei sind unter anderem: Andreas Gabalier, Howard Carpendale, DJ Ötzi, Beatrice Egli, Vicky Leandros, Andy Borg, Michelle, Mireille Mathieu, Ross Antony, Melissa Naschenweng, “Bergdoktor”-Star Mark Keller und Al Bano und Romina Power und viele mehr.