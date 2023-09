Urlaub auf Mallorca: Gast geht auf Ballermann-Sänger los – „Flog über die halbe Bühne“

Schockierende Szenen am Ballermann! In ihrem Urlaub auf Mallorca wollten Touristen eigentlich nur den Auftritt von Party-Sänger Willi Wedel in der Kult-Disko „Oberbayern“ genießen. Doch plötzlich kam es zu einer Attacke auf der Bühne.

In der Nacht zu Montag (11. September) soll der Ballermann-Star den Horror-Moment erlebt haben. Plötzlich soll ein Besucher auf die Bühne gesprungen sein, auf den Sänger eingeschlagen und diesen übel geschubst haben. Diese Szenen während ihres Urlaubs auf Mallorca werden Reisende so schnell sicher nicht wieder aus dem Kopf bekommen.

Urlaub auf Mallorca: „Es ging so schnell“

Gegenüber der „Mallorca Zeitung“ hat sich Christian Thiel, der als Kultfigur Willi Wedel auf den Ballermann-Bühnen zu Hause ist, an das schreckliche Erlebnis erinnert. „Auf einmal bekam ich einen Schlag und flog über die halbe Bühne. Dann hab ich reflexartig zurückgetreten, kann mich aber gar nicht daran erinnern“, schildert der Sänger. „Es ging so schnell, ich hab gar nicht realisiert, worum es ging.“

Urlaub auf Mallorca: Schlagerstar Willi Wedel trat in der Nacht zu Montag (11. September) im Oberbayern auf. (Archiv-Bild) Foto: imago/Chris Emil Janßen

Der Grund für die Attacke auf der Bühne soll laut dem Ballermann-Star eine Frau gewesen sein. Als er gerade den Hit „Du hast den geilsten Arsch der Welt“ performte, sei plötzlich eine Unbekannte auf die Bühne gestiegen und hätte dazu „sehr überzeugend getanzt“. Daraufhin habe ihr Freund die Bühne gestürmt und sei auf Willi Wedel losgegangen. Aber damit noch nicht genug.

Mann geht auf Freundin los

Nachdem er Wedel in eine Bühnenabsperrung gestoßen hatte, knöpfte sich der Unbekannte dann seine Freundin auf der Bühne vor. Ob er auch ihr gegenüber handgreiflich wurde, ist nicht bekannt. Der Angreifer wurde infolge von der Security abgeführt. Die Besucherin sei wütend von der Bühne gestürmt. „Über den aktuellen Beziehungsstatus ist mir nichts bekannt. Ich weiß nur, sie war zum ersten Mal auf Mallorca“, so Wedel.

Bleibt zu hoffen, dass ihnen das Erlebnis in ihrem Urlaub auf Mallorca eine Lehre war und es nicht erneut zu so einem Vorfall kommen wird.