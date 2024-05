Urlaub auf Mallorca: Mann paddelt durchs Wasser – dann traut er seinen Augen kaum

Auf Mallorca gibt es zahlreiche Ecken, in denen man sich an heißen Tagen abkühlen kann. Egal ob an der Playa, in einem der Jachthafen oder an einer der Buchten auf der Insel – das türkisfarbene Wasser ist nicht nur ein atemberaubender Anblick, sondern meist auch glasklar bis zum Meeresgrund.

Das überzeugte offenbar auch einen Mann in Port de Soller, der sich entschied, mit seinem Kanu rauszufahren. Doch was er dann zu sehen bekam, konnte er selbst kaum fassen…

Urlaub auf Mallorca: Erschreckender Anblick an der Küste

Wie die spanische Zeitung „Ultima Hora“ zuerst berichtete, kam es am vergangenen Sonntag (19. Mai) im beschaulichen Badeort im Nordwesten Mallorcas zu einer erschreckenden Entdeckung: Eine Schlange schlängelte sich in Küstennähe an der Wasseroberfläche durch die Wellen.

Dem Kanufahrer kam das Reptil sogar besonders nahe. Er konnte es nur wenige Meter entfernt von seinem Boot aus filmen. Beim Betrachten der Aufnahme wird allerdings auch deutlich, dass es sich bei dem rund einen Meter langen Tier um eine Vipernatter handeln muss. Glücklicherweise eine ungiftige Schlangen-Art.

Einen Schrecken dürfte das Tier den Urlaubern am Strand dennoch eingejagt haben. Immerhin sind seine Artgenossen sonst nur in Gewässern in Südwesteuropa und Nordwestafrika anzutreffen. Wie sich die Schlange nach Mallorca verirrt hat, ist unklar – aber die Insel ist nun mal ein beliebtes Reiseziel.

Mit Schlangen muss man auf Mallorca allerdings immer mal wieder rechnen, jedoch vermehrt an Land. Beispielsweise die Hufeisennatter, die sich mit ihrer stolzen bis zu zwei Metern Länge gut und gerne um die Stämme der Olivenbäume schlängelt. Wem die Tiere ungeheuer sind, der sollte sich also davon besser fernhalten.