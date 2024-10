Mallorca bekommt deutsches Kino – DAS müssen Besucher jetzt wissen

Über 4,5 Millionen Deutsche verbrachten im Jahr 2023 ihren Urlaub auf Mallorca – ein absoluter Rekord. Aus keinem anderen Land reisen mehr Touristen auf die Balearen. Dementsprechend groß ist auch das Freizeitangebot für Deutsche.

Und nun kommt noch ein weiteres hinzu. Denn Mallorca bekommt nun ein deutsches Kino. Bisher konnte man auf der Insel nur zeitweise deutsche Filme im Kino sehen, aber das soll sich jetzt ändern. Unsere Redaktion kennt die Pläne der beiden Gründer.

+++ Mallorca: Junge Frau betrunken in Müllcontainer geklettert? Die Polizei sucht jetzt nach ihrer Leiche +++

Mallorca bekommt deutsches Kino

Auf die Idee für das deutsche Kino kamen die langjährigen Freunde Schauspielerin Tina Ruland und Veranstalter Thomas Pflaum. Kunden hätten den Servicedienstleister und Managementberater Thomas Pflaum von „Mallorca Engel“ immer wieder nach einer Location gefragt, in der sie auch deutschsprachige Filme schauen könnten. Eine perfekte Antwort hatte er nie parat. Bei einem Glas Wein wurde deshalb der Entschluss ein „Inselkino“ zu eröffnen, endgültig gefasst.

Doch die beiden Gründer wollen mehr als nur ein klassisches Kino bieten – vielmehr soll eine ganze Eventreihe für Urlauber und Residenten entstehen. Das Event soll insgesamt etwa 4,5 Stunden dauern und sowohl vor als auch nach dem Film gibt es entweder Livemusik oder ein bekannter DJ legt auf. Kurz bevor der Film startet, gibt es einen kleinen Filmtalk mit Tina Ruland und einem Schauspieler des jeweiligen Films. Auch die Zuschauer sollen Fragen stellen dürfen.

Manta Manta Zwoter Teil wird als erster Film im Inselkino auf Mallorca gezeigt. Foto: Thomas Pflaum

Der Auftakt findet am 1. November 2024 ab 18 Uhr im Country Club in Santa Ponca statt. Unter freiem Himmel wird ein Film auf einer 7×4 Meter großen LED Wand gezeigt. Und welcher Film würde sich zur Neueröffnung besser eignen als der 2023 erschienene „Manta Manta 2“.

Weitere Filmevents in Planung

„Wir sind sehr stolz, dass wir für den 1. November ca. 200 Besucher begrüßen dürfen. Mit einer solch tollen Resonanz haben wir noch gar nicht vorab gerechnet, da sicher der 1. November nicht der sonnenreichste Monat auf Mallorca ist“, erklärt Thomas Pflaum gegenüber dieser Redaktion. Viele Karten seien zwar schon weg, doch ein paar Restkarten gebe es noch. Ein Ticket mit freier Platzwahl kostet 19,50 € plus 2,36 € Gebühr. Für einen Aufpreis von etwa zwei Euro gibt es noch Popcorn dazu.

Nach dem 1. November laufen die Pläne für weitere Filmevents bereits auf Hochtouren. „Es werden ab Januar 2025 jeden Monat jeweils mindestens 1 Filmevent geben. Wir sprechen gerade mit potentiellen Locations, da wir in den auf Mallorca nicht sicheren Sonnenmonaten (Dez – April) in geschlossenen Räumen die Filmevents durchführen müssen“, heißt es vom Gründer des Inselkinos. Ab Mai finden die Open-Air-Vorstellungen dann wieder im Country Club in Santa Ponca statt.