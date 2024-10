Mallorca: Junge Frau klettert betrunken in Müllcontainer – jetzt sucht die Polizei nach ihrer Leiche

Was ist mit Agostina Rubini Medina passiert? Am 2. Oktober verschwand die Berufsschülerin, die auf Mallorca lebte, und gilt seither als vermisst. Ihre letzte Spur führte zu einer Mülldeponie Son Reus am Stadtrand von Palma.

Wie die Ermittler jetzt offenbaren, könnte die 24-Jährige Opfer eines tragischen Unglücks geworden sein. Denn die junge Frau, die am Abend mit ihren Freunden gefeiert hatte, soll zuletzt betrunken an einer Bushaltestelle in der Stadt gesehen worden sein. Eine Handyortung führte zu einem Müllcontainer. War Agostina in diesen hineingeklettert und darin gestorben?

Mallorca: Hier verliert sich ihre Spur

Das letzte Mal lebend wurde die junge Frau beim Kauf einer Chipstüte von einer Verkäuferin gesehen. Die Berufsschülerin aus Mallorca wollte danach eigentlich den Nachtbus nehmen. Doch wie die Ermittlungen ergaben, soll sie nie in diesen eingestiegen sein.

Laut spanischen Medien soll eine Zeugin neben der Haltestelle die Tasche und die bedruckte Bluse des Mädchens gefunden haben – direkt neben den Müllcontainern. Die Ermittler gehen jetzt davon aus, dass die vermisste Frau ihre Habseligkeiten zurückgelassen hat, um etwas aus dem Container zu holen, vielleicht ihr eigenes Handy, das zuletzt um 2.59 Uhr morgens unweit des Verbrennungsofens der städtischen Mülldeponie ein letztes Signal gesendet hatte.

Polizei sucht seit Tagen nach Leiche

Sollte Agostina Rubini Medina wirklich in den Müllcontainer gestiegen sein, dann seien ihre Überlebenschancen gering. Laut Polizei hätte sie den Container zwar von innen öffnen können. Doch es steht die böse Vermutung im Raum, dass die junge Frau in dem Container bewusstlos wurde und sich nicht mehr rechtzeitig aus diesem befreien konnte. Denn noch in der Nacht wurde er geleert, eine Presse im Müllwagen könnte sie das Leben gekostet haben.

Noch konnten die Ermittler keine DNA-Spuren auf der Mülldeponie auf Mallorca feststellen, die auf die 24-Jährige hinweisen. In 24-Stunden-Schichten versucht die Polizei seit einigen Tagen, zwischen Asche- und Müllresten auf der Deponie DNA von der jungen Frau sicherzustellen, um endlich für Gewissheit zu sorgen.