Mallorca: Deutscher Tourist randaliert auf Hotel-Balkon – DAMIT hat nicht mal die Polizei gerechnet

Schockierender Fall in einem Hotel auf Mallorca! Die spanische Polizei hat einen Deutschen am Sonntag (13. Oktober) festgenommen, wie einen Tag später bekannt wurde. Er soll gegen 1 Uhr nachts Bierflaschen aus dem vierten Stock von seinem Hotel-Balkon in Palma geworfen haben.

Passanten waren im Stadtteil Genova auf die Randale des Urlaubers aufmerksam geworden. Zunächst hatten sie versucht, ihn zu beruhigen – ohne Erfolg. Sie alarmierten schließlich die lokale Polizei, die den aggressiven Mann zu einer Geldstrafe von etwa 1.500 Euro aufforderte. Als der Tatverdächtige seinen Ausweis holen wollte, eskalierte die Situation aber komplett.

Mallorca: Deutscher lässt sich nicht beruhigen

Denn plötzlich soll der deutsche Tourist versucht haben, sich in seiner Wohnung zu verbarrikadieren. Als die Beamten ihm diesen Versuch vereitelten, ging der Urlauber plötzlich auf sie los.

Die mallorquinischen Ermittler nahmen ihn wegen Ungehorsam und schwerem Widerstand gegen die Staatsgewalt fest. Nachdem er auf der Fahrt zur Wache den Polizisten gedroht hatte, ging seine Randale in der Zelle weiter. Er soll hier für einen erheblichen Sachschaden gesorgt haben und musste sich auch noch wegen Sachbeschädigung verantworten.

Mallorca: Haftrichter lässt Deutschen laufen

Der Mann wurde am Montag (14. Oktober) bereits einem Haftrichter auf Mallorca vorgeführt. Dieser ließ ihn unter Auflagen wieder frei. Welche genau, gaben die Ermittler nicht bekannt.

