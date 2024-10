Urlaub auf Mallorca: „Helmut“ spricht deutschen Touristen an – dann eskaliert es

Wer schon einmal seinen Urlaub auf Mallorca am Ballermann in S’Arenal verbracht, kennt sie nur allzu gut: die illegalen Straßenhändler, auch „Helmuts“ genannt. Ständig sprechen sie Touristen an der Playa de Palma oder aber in den Straßen vor dem Strand an und wollen ihnen Brillen, Ketten, Hüte und viele andere Accessoires verkaufen.

Für gewöhnlich ziehen die Helmuts wieder ab, wenn man hartnäckig genug abwinkt. Doch für einen Touristen endete eine Begegnung mit einem solchen Straßenhändler am Freitagabend (11. Oktober) überhaupt nicht gut. Was war geschehen?

Urlaub auf Mallorca: Deutscher Tourist verletzt an der Playa zurück gelassen

Der deutsche Tourist war, wie so viele, die ihren Urlaub auf Mallorca am Ballermann verbringen, an der Playa unterwegs, als er von einem der Helmuts angesprochen wurde – er wollte dem Urlauber eine Kette verkaufen. Doch als dieser das Angebot verneinte, eskalierte die Situation.

Der Straßenhändler soll daraufhin gewalttätig geworden sein. Es heißt, er habe dem deutschen Urlauber den Anhänger seiner Kette vom Hals gerissen. Als der Tourist wütend wurde und den „Helmut“ zur Rede stellte, habe dieser mit seiner Halsketten auf den Kopf des Mannes geschlagen und ihm anschließend einen Schlag ins Gesicht verpasst. Dann sei er mit dem entrissenen Kettenanhänger geflohen. So bestätigte es die „Guardia Civil“ gegenüber unserer Reporterin auf Mallorca.

Sein Opfer ließ er mit einer blutenden Kopfverletzung auf dem Boden liegend zurück – die am Ende im Gesundheitszentrum genäht werden musste. Anschließend verbrachte er seinen Urlaub auf Mallorca damit, zur Polizei zu gehen und Anzeige zu erstatten. Beamte der Nationalpolizei konnten den Täter schnell identifizieren und verhaften. Man habe zudem weitere Straftaten mit ähnlichem Muster im Anschluss aufklären können.