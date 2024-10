Andreas Robens ist heiß aufs Dschungelcamp – doch DAS wäre sein Albtraum

Andreas Robens und seine Partnerin Caro sind durch die Vox-Doku „Goodbye Deutschland“ berühmt geworden. Seit 2015 verfolgen die TV-Zuschauer schon den Weg der Mallorca-Auswanderer. 2020 folgte die Teilnahme im Sommerhaus – mit Erfolg.

Das Paar ging als Sieger und mit einer Beute von 50.000 Euro aus dem Format. Allmählich wäre Andreas Robens auch wieder bereit für eine neue Herausforderung. Und da hat der Muskelmann von Mallorca auch schon ganz genaue Vorstellungen, wie er unserer Redaktion verriet.

Andreas Robens wünscht sich Dschungelcamp-Teilnahme

Auf Reality-Formate wie Temptation Island oder Adam und Eva haben die Robens gar keine Lust. Insbesondere Andreas reizt mehr die Abenteuerlust bei Spielformaten oder extrem Herausforderungen mitzumachen. Bei einem Angebot für das Dschungelcamp bräuchte man den Kultauswanderer deshalb nicht lange bitten – anders dagegen bei seiner Liebsten Caro. „Es würde mich verdammt viel Überwindung kosten. Ich sehe mich da mehr im Versace-Hotel und Andreas im Dschungel“, gesteht die 45-Jährige.

„Ich glaube nicht, dass sie mich da groß schocken könnten“, zeigt sich der Muskelmann dagegen selbstbewusst. Ob Schlangen bei der Prüfung oder Kakerlaken und Mehlwürmer essen, „alles kein Problem“, ist sich Andreas sicher. Der 57-Jährige glaubt seine Herausforderung wäre eine ganz andere: „Die Tiere stören mich nicht, die Bewohner stören mich. Das wäre das Schlimmste.“

Andreas Robens hat keine Lust auf „Erzfeindin“

Das Zusammenleben mit mehrere Promis irgendwo in der Wildnis mit knurrendem Magen hat schon für so manchen Eklat unter den Bewohnern gesorgt. Bei einer Person fürchtet Andreas Robens sogar, dass die Situation eskalieren könnte. „Meine Erzfeindin Iris Klein wäre natürlich fatal – also für sie“, erklärt er. Die beiden Mallorca-Residenten teilt eine gemeinsame Geschichte.

Angeblich hat die Katzenberger-Mama den Robens eine Lokalität auf der Insel vor der Nase weggeschnappt. Das kann und will Andreas Robens Iris klein nicht verzeihen. Im Sommerhaus trafen die beiden bereits aufeinander und es kam zu gegenseitigen Beleidigungen. Doch im Dschungelcamp sollte eine gemeinsame Teilnahme fast ausgeschlossen sein, immerhin war Iris Klein bereits 2013 Teil der Sendung.