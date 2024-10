Chaos am Flughafen auf Mallorca – Urlauber brauchen starke Nerven

Viele deutsche Mallorca-Urlauverhaben sich auf den Samstag (26. Oktober) wochenlang gefreut. Zum Closing wird es kurz vor dem Saisonende nochmal wie üblich voll auf der Insel. Doch am Samstag sorgt ein Unwetter für Chaos bei der Anreise.

Einige Urlauber werden wohl erst später als erwartet am Flughafen auf Mallorca ankommen. Während am Freitag noch die Sonne über der Playa de Palma schien, zogen am Samstagmorgen dicke Gewitter- und Regenwolken auf. Heftige Regenschauer mit Blitz und Donner waren die Folge (hier die ausführliche Wetter-Prognose).

Unwetter sorgt für Chaos am Flughafen auf Mallorca

Wie eine Sprecherin des Flughafenbetreibers Aena der „Mallorca Zeitung“ am Vormittag bestätigte, kam es aufgrund des Unwetters bereits zu zahlreichen Verspätungen. Besonders die Anreise könnte aktuell deutlich länger dauern, als geplant. Von meist zwei Stunden ist die Rede.

Wenn es auf der Flugroute zu heftigem Gewitter kommt, werden die Piloten aufgefordert, das Unwetter möglichst zu umfliegen. Dadurch entstehen die zum Teil großen Verspätungen. Einzelne Flüge mussten auch bereits komplett gestrichen werden, wie etwa der Eurowings-Flug EWG590 von Köln/Bonn nach Palma. Die Sprecherin rät Reisenden dazu, sich über die Website des Flughafens über die aktualisierten Abflugs- und Ankunftszeiten zu informieren.

Heitere Aussichten am Nachmittag

Urlauber, die am Nachmittag ab 14 Uhr etwa ankommen, könnten jedoch Glück haben. Denn laut dem spanischen Wetterdienst Aemet soll sich die Wolkenlage ab da etwas auflockern. Das Gröbste könnte dann also überstanden sein – zumindest für den Samstag. Wer an diesem Tag noch einen Besuch im Bierkönig geplant hat, sollte sich beeilen. Wegen des Unwetters musste ein Bereich bereits gesperrt werden (hier mehr dazu), sodass es ziemlich eng werden könnte.

Auch für den Sonntag gibt es noch keine richtige Entwarnung. Zunächst einmal sehen die Wetter-Prognosen recht ähnlich aus. Von 6 bis 10 Uhr gilt die Warnstufe gelb, Inselgänger sollten sich auf starken Regen gefasst machen.