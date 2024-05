Urlauberin auf Mallorca schockiert: „Hoffe, dass niemanden so etwas passiert“

Es sind Erfahrungen, die man im Urlaub auf Mallorca einfach nicht erleben will. Leider passieren sie immer wieder. Diebstähle und Überfälle sind leider kein unbekanntes Phänomen auf der Baleareninsel. Nun musste auch eine Urlauberin dieses schlimme Erlebnis durchleiden. Gegenüber dem „Mallorca Magazin“ klagt sie ihr Leid.

Beate K. reiste vor einigen Tagen nach Mallorca. Am Flughafen Palma jedoch geschah ihr Unglück. „Ich wurde am Samstag, den 19. April 2024 zwischen 19 und 20 Uhr unbemerkt bestohlen. Am Goldcar-Counter hatte ich noch meine Geldbörse. Wir übernahmen den Mietwagen und fuhren ins Hotel. Dort fehlte meine Geldbörse. Wir fuhren zurück zum Airport, suchten im Parkhaus, fragten beim Goldcar-Counter, gingen zur Airport-Policia: nichts zu finden“, schildert die Urlauberin.

Urlauberin auf Mallorca wird Opfer eines Verbrechens

Dann jedoch sei ihr eine Szene eingefallen, die ihr zu Denken gab. Sie geschah in einem Parkhaus. Dort habe sie mitsamt ihren Koffer auf den Fahrstuhl gewartet. Als dieser kam, seien zwei Männer mit ihr eingestiegen, ihr arg auf die Pelle gerückt.

„In diesem Moment muss er mir die Geldbörse aus dem Rucksack genommen haben, ohne dass ich es merkte. Auch mein Mann hat nichts gesehen. Der andere stand vor uns in der Nähe meines Mannes. Nachdem wir im 1. Stock aus dem Fahrstuhl rausgingen, gingen die Männer zur Rolltreppe und fuhren wieder runter“, berichtet die Dame weiter.

„Ich hatte keinen schönen Aufenthalt“

Noch in derselben Nacht habe sie alle Karten sperren lassen, die Urlaubsfreude jedoch sei ihr gehörig verhagelt worden: „Ich hoffe für alle Mallorca-Reisenden, dass niemandem so etwas passiert und dass schon auf dem Airport expliziert gewarnt wird. Ich hatte keinen schönen Aufenthalt hier, obwohl mir sehr geholfen wurde.“

Bleibt nur zu hoffen, dass sie beim nächsten Besuch auf Mallorca vor derlei Erfahrungen verschont bleibt und einen erholsamen Urlaub auf der Balearen-Insel erleben darf.