„First Dates Hotel“ auf Mallorca: Angestellter verrät – DAS gibt es eigentlich gar nicht

„First Dates Hotel“ ist ein absoluter Quotenrenner. Immerhin fühlt man sich doch allein durch das Anschauen der Dating-Show rund um die Singles, Gastgeber Roland Trettl und Rezeptionistin Aline als wäre man selbst im Urlaub.

Das Hotel zum Verlieben befindet sich übrigens auf Mallorca, unweit der Insel-Hauptstadt Palma. Doch wer privat mal im „Posada D’es Molí“ einchecken möchte, wird überrascht sein – denn hier sieht gar nicht alles so aus wie im TV…

Wie ein Hotel-Mitarbeiter gegenüber unserer Redaktion verriet, gebe es einige Utensilien, die die Produktion für die Dreharbeiten selbst anschleppt. Während sich in der Sendung beispielsweise einige alleinstehende Kandidaten das erste Mal an der Poolbar begegnen, ist die Theke dort im Normalbetrieb des Hotels gar nicht vorzufinden. „Das bauen die Leute von der Regie auf“, verriet der Angestellte. Auch die beiden Vögelchen am Boden des Pools sind nur für die Aufnahmen angebracht.

Dann gibt es da auch noch die „Golden Suite“ – in sie kommen nur Gäste, bei denen Roland Trettl ein äußerst gutes Gefühl hat, Potenzial für mehr in der Zukunft sieht. Im Whirlpool können es sich die Turteltauben dann nochmal richtig gut gehen lassen und näher kennenlernen. Fernab des TV-Drehs sieht es hier jedoch auch anders aus, wie der Mitarbeiter aufklärte: „Wir haben dort gar keinen Jacuzzi im Garten stehen.“

Das wird sich allerdings schon bald ändern. Aktuell ist das „First Dates Hotel“ nämlich für Umbaumaßnahmen geschlossen. Nach der geplanten Eröffnung im März 2025 soll es tatsächlich einen festen Whirlpool auf der Veranda der Suite geben. Damit spart sich die Produktion einiges an Aufbau. Und das war noch nicht alles.

Wie der Angestellte ausplauderte, soll es auch optisch zahlreiche Veränderungen geben. So setze man künftig noch mehr auf den mallorquinischen Wohnstil mit viel Holz und weißen Wänden. Das wird sich vor allem in den Gästezimmern bemerkbar machen.

Und auch der Name wird ein anderer sein: Das Hotel wird nach der Wiedereröffnung nämlich „Son Moli Country House & Garden“ heißen. Die Fans der Sendung dürfen auf das Remake also definitiv gespannt sein.