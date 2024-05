Urlaub auf Mallorca: Deutsches Paar erlebt Horror-Szenario – Retter müssen schnell handeln

Urlaub sollte eigentlich genau DIE Zeit sein, in der neue Kraft getankt werden kann und man die Seele mal so richtig baumeln lassen kann. Für ein deutsches Paar entpuppte sich der Aufenthalt im Ausland als das reine Gegenteil.

In ihrem Urlaub auf Mallorca durchlebten die beiden Reisenden ein absolutes Horror-Szenario. Dabei war jede Sekunde entscheidend…

Urlaub auf Mallorca: Reisende geraten in Gefahr

Statt Relaxen am Strand hatte sich das Paar am Mittwoch (29. Mai) für eine Wanderung in der Serra Tramuntana entschieden – genauer gesagt im Torrent d’Almadrà. Dort geschah allerdings auch das Unglück. Wie die spanische Zeitung „Ultima Hora“ als erstes mit Berufung auf die örtlichen Rettungskräfte berichtete, sei das Wanderer-Duo auf seinem Weg in eine Schlucht gestürzt.

Gegen 11 Uhr am Morgen ging der Notruf ein. Sofort waren Bergretter der Feuerwehr Sóller und Inca sowie Bergspezialisten der Guardia Civil zur Unfallstelle geeilt. Dort trafen sie den Mann mit starken Verletzungen in seinem Hüftbereich und am rechten Bein an. Die Befreiung des Wanderers aus der Tiefe gestaltete sich allerdings alles andere als einfach.

Rettungskräfte stehen vor Herausforderung

Nach erster ärztlicher Behandlung am steilen Abhang vor Ort konnte der Verletzte mithilfe einer Trage und eines Seilaufzugs gerettet werden. Er wurde zur weiteren Behandlung mit dem Krankenwagen in eine der umliegenden Kliniken transportiert.

Ein Schreckmoment, den das Paar so schnell sicherlich nicht vergessen wird. Wie der Mann überhaupt vom Weg abkam, ist bisher allerdings noch unklar. Unter Wanderern gilt die Route als durchaus anspruchsvoll – immerhin müssen Schluchten überquert, Tunnel passiert und steile Pfade gemeistert werden.