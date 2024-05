Urlaub auf Mallorca: Party am Ballermann? Bierkönig-Künstler hat eindringliche Warnung

Für viele Deutsche ist der jährliche Urlaub auf Mallorca das ein absolutes Muss. Zahlreiche Touristen reisen dafür an die Playa de Palma, um am Ballermann ordentlich zu feiern. Egal ob im Bierkönig oder im Megapark: Hauptsache Partyschlager und reichlich Alkohol. Doch ganz ungefährlich ist das Ganze nicht.

Immer wieder kommt es vor Ort zu Taschendiebstahl oder Überfällen. Doch was kann man im Vorfeld tun, um den Urlaub auf Mallorca nicht mit einem Schrecken enden zu lassen? Bierkönig-Newcomer Jona Gerbert, alias „Der Partycrasher“, hat da wertvolle Tipps für alle Ballermann-Touristen.

Urlaub auf Mallorca: SO bereitest du dich auf den Ballermann vor

In einem exklusiven Interview mit unserer Redaktion erzählt Jona Gerbert von den zahlreichen Gefahrenquellen, die es an der Playa de Palma gibt. Das für ihn größte Problem am Ballermann: Diebstahl. Daher rät der Bierkönig-Newcomer, vor allem nachts an der Mauer der Playa entlangzulaufen, wo es beleuchtet ist und noch andere Menschen unterwegs sind.

Außerdem empfiehlt „Der Partycrasher“ allen Ballermann-Urlaubern ein altes Handy mitzunehmen – das sogenannte „Sauf-Handy“. Je älter das Modell, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass es gestohlen wird, so der 22-Jährige. Und nicht nur das private Handy sollte man lieber im Hotel lassen.

Urlaub auf Mallorca: DAS sollte man lieber im Hotel lassen

EC-Karten am Ballermann? Keine gute Idee findet Jona Gerbert. Er empfiehlt den Feierwütigen unbedingt genug Bargeld mitzunehmen – 150 Euro am Tag würden laut ihm reichen. Außerdem sollte man darauf achten, dass keine Bankkarte auf dem Handy hinterlegt ist.

Neben dem Diebstahl von Geld und Handy ist auch der Verlust des Personalausweises ein echtes Problem. Besonders fies wird spätestens am Flughafen, wenn man wieder nach Hause reisen möchte. Daher rät Jona Gerbert: „Lasst euren Personalausweis unbedingt im Hotel. Fotografiert ihn lieber ab oder nehmt eine Kopie mit. Aber im Normalfall braucht ihr auf Mallorca keinen Ausweis.“