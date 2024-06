Urlaub auf Mallorca: Entdeckung auf der Schinkenstraße schockiert – „Ob das eine gute Idee ist?“

Bei Anblick der berühmt-berüchtigten Schinkenstraße am Ballermann dürfte einen gar nichts mehr wundern. Hunderte Menschen tummeln sich in den Bars, Imbissbuden und natürlich dem Bierkönig und feiern dort, was das Zeug hält. Dabei stehen zahlreiche Urlauber für gewöhnlich unter Alkoholeinfluss.

Da jede Partynacht am Ballermann auch mal zu Ende geht, stellt sich zwangsläufig die Frage, wie man zum Hotel kommt. Sollte man einen längeren Nachhauseweg haben, ist ein Taxi eine häufig gewählte Alternative für die Urlauber. Nun wurden neue Transportmöglichkeiten auf der Schinkenstraße gesichtet. Doch die Nutzung kann böse enden.

Urlaub auf Mallorca: Touristen entdecken DAS am Ballermann

In Deutschland gehören sie mittlerweile zu den beliebtesten Verkehrsmitteln für kürzere Strecken: die E-Roller. Zahlreiche Anbieter stellen die Roller an fast jeder Ecke zur Verfügung. Einfach scannen, eine Zahlungsmöglichkeit hinterlegen und losdüsen. Dabei gelten die Regeln, die es auch beim Autofahren zu beachten gilt. Sprich: Man darf nicht unter Alkoholeinfluss stehen, wenn man solch einen Roller nutzen möchte.

Ein Video auf Instagram zeigt, dass solche Roller nun an der Playa de Palma gesichtet wurden – genauer gesagt vor der belebten Schinkenstraße. Dass die meisten Menschen dort unter Alkoholeinfluss stehen, dürfte jedem klar sein. Demnach dürften die meisten auch nicht mit den Rollern fahren. „Ob das eine gute Idee ist?“, schreibt der Urheber des kurzen Clips dazu. Die Reaktionen darauf könnten deutlicher nicht sein.

Urlaub auf Mallorca: Gefährliches Unterfangen für Feierwütige

In den Kommentaren unter dem Instagram-Beitrag äußern zahlreiche Ballermann-Urlauber ihre Bedenken zu den E-Scootern auf der Schinkenstraße. „Die habe ich auch gesehen und habe mich gefragt, ob das so schlau ist“, schreibt einer beispielsweise. „Ich kann die Knochenbrüche schon sehen“, kommentiert ein anderer.

Für Ballermann-Touristen gilt also Vorsicht! Bevor man nach einer durchzechten Party-Nacht auf einen E-Scooter steigt, sollte man sich lieber dreimal überlegen, ob das eine gute Idee ist.