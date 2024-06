Urlaub auf Mallorca: Ballermann-Touristen kochen vor Wut – „Komplett kacke“

„Malle ist nur einmal im Jahr“ – doch das Motto gilt jedes Jahr. Spätestens Anfang Mai füllt sich Mallorca mehr und mehr. Den Großteil der deutschen Urlauber zieht es dabei an die Playa de Palma – oder besser gesagt den berühmt berüchtigten Ballermann.

Doch auch dort hat sich im Laufe der Jahre etwas verändert: Zum Beispiel sind die Eimer Sangria mit den meterlangen Strohhalmen nicht mehr zu finden. Der Alkohol fließt zwar weiterhin – doch es gibt eine Änderung, die einige Touristen regelmäßig zur Weißglut bringt.

Urlaub auf Mallorca: Deutsche Touristen sind genervt

Egal ob im Bierkönig, an der Theke im Megapark oder in anderen Restaurants und Bars: Wer auf der Suche nach den altbewährten Plastikstrohhalmen ist, der kann auf Mallorca lange suchen. Denn auch auf der Balearen-Insel gilt das seit dem 3. Juli 2021 eingeführte Plastik-Verbot. Getränke werden also auch am Ballermann nur noch mit einem Papierstrohhalm serviert. Für den Großteil der Urlauber ein absolutes Unding.

„Wenn man trinken will, kaut man auf einmal auf Papier rum. Das löst sich auf und dann schmeckt es auch komplett kacke“, machte beispielsweise Korbinian gegenüber unserer Redaktion seinem Ärger Luft. Für den Ammerthaler und seine Fußball-Kollegen steht deshalb schon lange fest: „Papierstrohhalme – schön, dass es sie gibt, aber man braucht sie nicht!“

Urlaub auf Mallorca wäre mit einer Sache noch besser

Janna und ihre Handball-Mädels aus Friedenbeck sind ähnlicher Meinung: „Die weichen auf, werden schnell pappig und landen dann auf dem Boden, weil jeder sie aus seinem Getränk rauswirft.“ Die Sportlerinnen haben deshalb schon lange beschlossen, ihre Drinks einfach direkt aus dem Glas zu genießen.

Als Alternative zum Plastik könnten sich die Frauen aber auch Trinkhalme in Form von Nudeln vorstellen, wie es sie in einigen Lokalen bereits gibt. Für die Männergruppe rund um Korbinian am Ballermann jedoch keine Lösung. „Mallorca hat noch nicht mal ein Pfandsystem. Man kann jede Plastikflasche einfach wegwerfen – aber dann Wert auf Papierstrohhalme legen“, redete der 23-Jährige Tacheles.

Urlaub auf Mallorca: Hier sind die begehrten Strohhalme noch zu finden

Er und seine Jungs sind sich zudem einig, dass der Ballermann genügend Umsatz abwerfe, um künftig wieder Plastikstrohhalme einzuführen und diese ordnungsgemäß entsorgen zu lassen. An ein paar Stellen an der Playa kann man allerdings auch noch Glück haben – wie zum Beispiel in der Latino Cocktail-Bar. Dort sind die begehrten Plastikstrohhalme nämlich noch zu finden.

„Das ist unser Restbestand – und die Kunden freut es jedes Mal aufs Neue“, versicherte der Kellner auf Nachfrage unserer Redaktion. Das Team gehe sogar so sparsam damit um, dass die langen Strohhalme mit der Schere gekürzt werden, um noch möglichst viele davon zu haben. Wer also nochmal in den Trinkgenuss aus dem Plastikhalm kommen möchte, ist dort am Ballermann genau richtig.