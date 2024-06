Mallorca: Tumult am Ballermann – plötzlich fliegen Stühle durch die Gegend

Mallorca kann mehr als nur Party und Alkoholkonsum an der Playa de Palma. Diese Aussage hört man in letzter Zeit immer öfter – besonders in Bezug auf die schönen Seiten der Balearen-Insel und den Wunsch, sich vom Exzesstourismus zu entfernen.

Doch genauso gut häufen sich auch die Schattenseiten. Am vergangenen Mittwoch (5. Juni) kam es beispielsweise in El Arenal zu massiven Ausschreitungen. Unsere Redaktion war inmitten des Tumults vor Ort.

Mallorca: Hier solltest du als Urlauber nicht dazwischen geraten

Fensterscheiben klirren, aufgebrachte Einheimische rennen durch die Straßen und plötzlich fliegen sogar Stühle, Polstermöbel und anderes Inventar aus dem Fenster: Was sich in der Nacht zu Donnerstag gegen 22.30 Uhr auf der Plaça Reina María Cristina, unweit des Strandes am Ballermann 1, abspielte, kennt man sonst nur aus mittelalterlichen Filmen mit Bürgeraufständen.

Fensterscheiben zerklirren und Möbel fliegen durch die Gegend – am Mittwochabend (5. Juni) war in Arenal einiges los.

Wie mehrere spanische Medien berichteten, soll es sich bei den hunderten Menschen um Anwohner aus Arenal handeln, die eine Hetzjagd auf algerische Migranten starteten. Ihnen werde nämlich vorgeworfen, in den vergangenen Wochen vermehrt für Einbrüche und Diebstähle gesorgt zu haben. Erst vor wenigen Tagen sollen die Algerier daraufhin aus Palmas Problemviertel Son Gotleu geflüchtet und nun auf der Suche nach einer neuen Bleibe sein.

Auch Mallorca-Auswanderer Caro und Andreas Robens erlebten den Aufstand

Doch auch in Arenal heißt man die Algerier nicht willkommen. Mit Baseballschlägern, Holzlatten und Metallstangen bewaffnet stürmten zahlreiche Männer und Frauen – darunter auch sogenannte Gitanos, wie die Roma in Spanien genannt werden – eine Bäckerei am Ende der Straße, die offenbar von den Flüchtigen besetzt worden sein soll. Mit Geschrei und lautem Gepolter wurde das Zuhause kurzerhand zerlegt.

Auch Mallorca-Auswanderer Caro und Andreas Robens waren von der unkontrollierten Lage betroffen. Ihr „Iron Gym“ befindet sich wenige Meter vom Geschehen entfernt. „Wir haben nur noch schnell mit den letzten Kunden den Parkplatz zugemacht und ihre Autos gesichert“, erzählte Caro gegenüber unserer Redaktion. Mehr außer all sein Hab und Gut sowie sich selbst in Sicherheit zu bringen, war in diesem Moment auch gar nicht möglich. Erst die eintreffende Polizei konnte die Situation unter Kontrolle bekommen.

Polizei brachte den wütenden Mob unter Kontrolle

Doch der Aufstand scheint noch lange nicht zu Ende zu sein. Das Gebäude wurde die gesamte Nacht über von der Polizei bewacht. Am nächsten Morgen waren Reinigungskräfte vor Ort mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Es stehe auch zur Überlegung, das Haus zuzumauern, um keine weitere Besetzung zuzulassen. Am Donnerstagabend (6. Juni) ist ab 20 Uhr allerdings erst mal eine Demonstration der Anwohner geplant.