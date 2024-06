Urlaub auf Mallorca: SIE stellen an der Playa jeden in den Schatten

Beim Urlaub auf Mallorca zieht es die meisten Reisenden direkt an die Playa de Palma. Oder wie man auch im Volksmund sagt: den Ballermann. Zwischen Bierkönig und Megapark ist besonders in den Sommermonaten jeden Tag reichlich Trubel.

Dann ist nämlich auch die Zeit gekommen, in der ganz unterschiedliche Persönlichkeiten die Strandpromenade entlangspazieren. Unsere Redaktion traf allerdings eine Gruppe an, die alle anderen Urlauber sicherlich problemlos in den Schatten stellt.

Urlaub auf Mallorca: Vorsicht, Verwechslungsgefahr!

Mit ihren bunten Gewändern fallen sie bereits aus der Ferne auf. Wer den vier Männern näherkommt, muss allerdings feststellen, dass es sich nicht etwa um die legendären Strandverkäufer, von vielen Touris „Helmut“ genannt, handelt – ihr Outfit-Double kommt dem Original allerdings zum Verwechseln nahe.

Die vier deutschen Urlauber setzten auf den unvergleichbaren Look der auf Mallorca beliebten Strandverkäufer mit dem Namen Helmut. Foto: Jana Wengert / DER WESTEN

Während einer der deutschen Urlauber in erster Linie auf einen Sonnenschutz in Form eines Schirms auf den Kopf setzte, vertraute sein Kumpel offenbar mehr dem beliebten Hähnchen-Hut an der Playa. Selbstverständlich durften auch Sonnenbrillen bei dem Quartett nicht fehlen.

Deutsche Urlauber bleiben auf der Strecke

Und davon hatten die vier Männer reichlich im Schlepptau. Nicht nur rund fünf Brillen steckten auf der Chicken-Kopfbedeckung – die Truppe hatte sogar ihren eigenen Brillenhalter mit Objekten zum Verkauf. Und das in allen möglichen Formen und Farben. Eben wie die „echten Helmuts“ an der Playa. Sogar ein Megaphon hatten die Urlauber am Start, um ihre Kundschaft grölend anzulocken.

Doch ob der Plan als Verkäufer an der Strandpromenade aufging? Eher weniger. Auf Nachfrage unserer Redaktion, wie viele Exemplare bereits vertickt wurden, lautete die ernüchternde Antwort: „Noch keine!“ Doch das sei ohnehin nicht die Intension der jungen Männer gewesen. In Sachen Kreativität und Outfit macht den Vier aus Deutschland aber sicher trotzdem keiner etwas vor.