Urlaub auf Mallorca: Strandbesucher gehen auf die Barrikaden -„Sehe ich einfach nicht ein“

Was wäre ein Urlaub auf Mallorca ohne einen ausgedehnten Tag am Strand? In der Sonne liegen, im Meer schwimmen gehen und einfach mal die Seele baumeln lassen, gehört für zahlreiche Touristen fest zum Programm. Dabei stellt sich jedoch eine wichtige Frage für jeden Strandurlauber.

Das Handtuch im Sand ausbreiten oder sich eine Liege mieten? Vor dieser Entscheidung stehen viele Urlauber auf Mallorca irgendwann einmal. Unsere Redaktion hat an der Playa de Palma nachgefragt, wozu deutsche Touristen eher tendieren – die Resonanz könnte deutlicher nicht sein.

Urlaub auf Mallorca: Preise an der Playa de Palma im Mittelfeld

Wer in Arenal Urlaub macht, der hat an zahlreichen Stellen der Playa de Palma ein großes Angebot an Sonnenliegen. Das Paket aus zwei Liegen und dem dazugehörigen Schirm kostet dabei 18 Euro. Damit liegt man vor Ort im preislichen Mittelfeld. Deutlich teurer sind die Sonnenliegen beispielsweise am Strand von Sa Coma.

Dort kosten zwei Sonnenliegen und ein Schirm stolze 35 Euro, wie das „Inselradio Mallorca“ berichtet. An den Stränden von Cala Millor oder an der Playa de Muro zahlt man hingegen nur 14 Euro für das Gesamtpaket. Doch lohnt sich die Tagesmiete? Zumindest in Arenal scheinen zahlreiche Besucher für einen Strandtag nicht so tief in die Tasche greifen zu wollen, wie unsere Redaktion vor Ort erfahren hat.

„Das ist viel zu teuer!“

An der Playa de Palma entscheiden sich zahlreiche Urlauber gegen die Miete der Sonnenliegen. Eine Urlauberin aus Wiesbaden erklärt gegenüber unserer Redaktion: „Ich sehe das einfach nicht ein, Geld dafür auszugeben. Ich kann das Meer ja genauso genießen, wenn ich keine Liege habe. Die 18 Euro kann ich da besser für andere Sachen ausgeben. Das ist sowieso viel zu teuer!“

Ein weiterer Tourist sagt: „Ich liege eh lieber im Sand als auf einer Liege. Das einzige, was bei den Sonnenliegen und dem Schirm vielleicht besser ist, ist der Safe. Da kann man dann entspannter ins Meer gehen. Aber 18 Euro würde ich dafür nicht ausgeben.“ Andere geben an, nur ein paar Stunden am Strand zu entspannen und es daher nicht für notwendig halten extra eine Sonnenliege zu mieten.