Die Hochsaison steht vor der Tür. Jetzt strömen wieder Tausende Menschen nach Spanien, um Urlaub auf Mallorca zu machen. Doch am Ballermann ufert ein Problem offenbar immer mehr aus: Gewalt von Türstehern und Securitys.

Immer häufiger berichten Menschen nach ihrem Urlaub auf Mallorca von unverhältnismäßiger Gewalt an den Türen von Club und Kneipe. Ein besonders heftiger Fall hat sich kürzlich ereignet. Eine Fußballmannschaft berichtet von einem regelrechten Gewalt-Exzess.

Urlaub auf Mallorca: Immer mehr Fälle von Türsteher-Gewalt

Am Ballermann schaukeln sich die Extreme hoch. Die Sauf-Touristen kennen immer weniger Hemmungen. „So schlimm wie in diesem Jahr war es hier noch nie“, klagte eine alteingesessene Kneipenbesitzerin an der Playa kürzlich. Doch auch die Sicherheitskräfte überschreiten offenbar immer häufiger jede Grenze.

Im Mai schwebte ein deutscher Party-Urlauber in Lebensgefahr, nachdem er im Streit mit einem Türsteher einen Schädelbruch erlitten hatte (hier mehr). Jetzt wurde eine ganze Fußballmannschaft wie Vieh über die legendäre Schinkenstraße getrieben. Mit Videos und Augenzeugenberichten belegt die Amateur-Truppe gegenüber „Bild“, wie die Gewalt wegen einer Lapalie völlig eskalierte.

„Keiner von uns 18 Mann blieb unverletzt“

Weil mehrfach verbotenerweise im Außenbereich des „Bamboleo“ geraucht worden war, wurden die Urlauber aus dem Schwarzwald aus der Kneipe geworfen. Dies, so berichtet der Kapitän, hätte man auch akzeptiert. Doch vor dem Laden brach plötzlich die Hölle los. Erst sei ein Spieler zu Boden gebracht und mit Stahlkappenschuhen getreten worden. „In meiner Funktion als Mannschaftskapitän bin ich dann hin und habe gefragt, was los ist. Daraufhin bekam ich sofort eine Schelle. Dann kam unser Betreuer hinzu. Auch der wurde sofort ins Gesicht geschlagen und über ein Auto geworfen.“

Die saftige Ohrfeige aus dem Nichts wurde im Video festgehalten. Dieses belegt ebenso viele Schilderungen, was sich im Anschluss ereignete. „Danach explodierte die Situation vollständig“, berichtet ein Opfer. Die Türsteher holten Verstärkung, schlugen weiteren Beteiligten ins Gesicht und trieben die Mannschaft schließlich mit Schlagstöcken die Straße herunter. „Keiner von uns 18 Mann blieb unverletzt. Ich habe einen Riss im Trommelfell. Ich habe auch immer noch Schmerzen“, erzählt der Kapitän.

Zunächst habe die Polizei sie nicht ernst genommen, inzwischen seien Ermittlungen gegen die Türsteher eingeleitet worden. Ein Video zeigt zudem, wie filmende Augenzeugen von den vermeintlichen Tätern eingeschüchtert und bedroht wurden. Das Rauchverbot im Außenbereich ist inzwischen übrigens aufgehoben. Zu spät für die Bezirksliga-Kicker.