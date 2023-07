Lange Zeit galt ein Urlaub in Kroatien als echter Geheimtipp. Die paradiesischen Strände an der Adriaküste lockten jährliche tausende Touristen ins Land. Insbesondere bei Familien war ein Urlaub in Kroatien beliebt. Schließlich konnten sie hier für vergleichbar kleines Geld einen traumhaften Sommerurlaub mit Sonnengarantie im Süden verbringen.

Doch diese Zeiten scheinen vorerst vorbei. Denn die Preise in Kroatien sind regelrecht durch die Decke gegangen.

Urlaub in Kroatien: Touristen mit Schock-Erlebnis

22 Euro für einen Burger, 110 Euro für einen Kilo frischen Fisch und 88 Euro für die Nacht auf dem Camping-Platz. Touristen aus Belgien zeigen sich gegenüber dem österreichischen Portal „Dnevnik.hr“ erschüttert über die Preisentwicklung in Kroatien: „Es ist solch‘ ein schönes Land, aber wir kehren leider nicht mehr hierher zurück.“ Selbst an der Eisdiele schlackern Touristen die Ohren. An der Adria-Küste sollen zwei Kugeln satte 7 (!) Euro gekostet haben.

Auch ein Urlauber aus Österreich ist bedient. Allein seine Unterkunft habe ihn für zwei Wochen satte 2.200 Euro gekostet. „Vor zwei Jahren zahlten wir für denselben Service nur die Hälfte.“ Auch er müsse aus finanziellen Gründen nun umdenken und spielt mit dem Gedanken, im nächsten Jahr nach Griechenland oder Ägypten zu reisen.

Das steckt hinter den hohen Preisen in Kroatien

Nicht nur die Touristen belastet die Teuerungswelle in Kroatien. Auch die Einheimischen leiden lokalen Medienberichten zufolge nicht nur unter der weltweiten Inflation. Die Einführung des Euro Anfang 2023 habe die Preise zusätzlich durch die Decke gehen lassen.

Experten fürchten nun, dass die Urlauber Kroatien den Rücken kehren könnten. „Wir sind 25 Prozent teurer als die Konkurrenz – nicht nur bei den Übernachtungen, sondern auch bei allen anderen relevanten Angeboten“, zitiert „HNA“ Barbara Marković. Die Präsidentin des Verbandes der Familienunterkünfte in Kroatien schlägt Alarm. Lange Zeit sei Kroatien ein Touristenmagnet gewesen. Doch allein die Unterkunftskosten seien in den letzten beiden Jahren durchschnittlich um 30 Prozent gestiegen. „Kroatien ist jetzt ein teureres Reiseziel als Spanien und Griechenland und die Preise steigen täglich“, warnt Marković. Wenn die Preisspirale nicht gestoppt wird, droht dem Land ein massiver Einbruch der Urlauberzahlen. Denn insbesondere Familien werden sich derart gesalzene Preise zukünftig wohl nicht mehr leisten können.