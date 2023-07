Viele Touristen wollen nach den Ankunft im Urlaubsland möglichst schnell raus aus dem Flughafen und ab ins Hotel. Den Weg dahin kann man je nach Ort auch zu Fuß antreten – doch wer Urlaub in Kroatien macht, sollte jetzt dabei aufpassen.

Denn Touristen, die in der beliebten Hafenstadt Dubrovnik in Kroatien Urlaub machen wollen, droht bei bestimmten Gepäck eine saftige Strafe.

Urlaub in Kroatien: Beliebte Stadt zieht drastische Konsequenzen

Was sich anhört wie ein schlechter Scherz, ist bittere Realität für Menschen, die Urlaub in dem Urlaubsort in Kroatien machen wollen. Ab sofort ist es nämlich nicht mehr erlaubt, die Rollkoffer durch die Altstadt zu ziehen, berichtet die kroatische Tageszeitung „Jutarnji List“. Demnach will die Stadt mit den neuen Vorschriften gegen die zunehmende Lärmbelästigung vorgehen.

Wer sich nicht daran hält, dem drohen empfindliche Strafen – zum Beispiel 256 Euro Bußgeld. Die neuen Maßnahmen wurden von Dubrovniks Bürgermeister Mato Frankovic in einer Bürgerversammlung verkündet.

Die kroatische Stadt Dubrovnik greift zu einer drastischen Maßnahme. Foto: IMAGO/HANZA MEDIA

Statt also die Koffer zu ziehen, müssen Urlauber ihre Koffer durch viele Teile der beliebten Stadt schleppen. Die Stadt werde nun Dezibelmessgeräte installieren, um die Lärmbelästigung zu überwachen. Wahnsinn!

Urlaubsstadt durch „Game of Thrones“ bekannt

Frankovic sei es nämlich wichtig, eine geeignete Infrastruktur für Massentourismus zu schaffen. Dubrovnik ist vor allem durch die Serie „Game of Thrones“ weltweit bekannt, die in der Altstadt gedreht wurde. Bis zu 1,4 Millionen Menschen wollen jährlich in der Stadt in Kroatien Urlaub machen.

Immerhin: Ab November will die Stadt Touristen bei der Umsetzung der neuen Maßnahme unterstützen, indem Gepäckaufbewahrungsbereiche eingerichtet werden. Dort können Touristen ihre Koffer abstellen. Zudem werden kostenlose Transportmittel zur Unterkunft der Urlauber organisiert.