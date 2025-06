Urlaub: Über Pfingsten nach Italien? Hinter der Grenze folgt die üble Überraschung

Wer über die Pfingsttage einen Urlaub in Italien plant, sollte besser richtig viel Geduld mitbringen. Diejenigen, die mit dem Auto anreisen möchten, erwarten nämlich direkt hinter der deutschen Grenze eine böse Überraschung.

Touristen, die den Urlaub in Italien verbringen möchten, nutzen für die Anreise gerne mal das Auto. Warum auch nicht? Die Anfahrt ist überschaubar und dadurch kann man deutlich mehr Gepäck mitnehmen als mit dem Flugzeug, wo man für jedes Gepäckstück zusätzlich zahlen muss.

Urlaub: Zwei große Baustellen in Österreich

Jedoch soll ausgerechnet diese praktische Anreise bald sehr kompliziert werden. Grund dafür sind zwei Baustellen in Österreich, die ausgerechnet auf den Strecken sind, die zu beliebten Urlaubsorten in Italien führen.

So müssen Touristen, die Urlaub in Norditalien machen, in der Regel die Tauernautobahn befahren. Wie der „Bayerische Rundfunk“ berichtet, finden momentan jedoch Sanierungsarbeiten der Tunnelgruppe zwischen Golling und Werfen statt. Von möglichen Verzögerungen sind auch die Zufahrten zum Tauern- und Katschbergtunnel, sowie die Mautstelle St. Michael im Lungau betroffen.

Aber auch Reisende, die es in den Urlaub nach Südtirol, dem Gardasee oder weiter südlich zieht, sind von den Einschränkungen nicht verschont. Reisende müssen nämlich für diese Ziele die Inntalautobahn befahren, die ohnehin überlastet ist, sowie die Dauerbaustelle der Luegbrücke auf der A13.

Baustelle auf der A13 soll noch bis 2030 bestehen

Laut Informationen des „Bayerischen Rundfunk“ soll die Baustelle auf der A13 noch mindestens mehrere Jahre, genauer gesagt bis Ende 2030, bestehen bleiben. Das Ziel ist es, dass zwei neue, etwa 1.800 Meter lange Brückenbauwerke entstehen sollen. Eigentlich gibt es wegen der Baustelle nur eine Spur, doch an rund 180 besonders starken Reisetagen pro Jahr wird das aufgehoben und es sind zwar Fahrspuren befahrbar.

Laut der österreichischen Infrastrukturgesellschaft Asfinag soll die bevorstehende Reisewelle zu Pfingsten „eine Herausforderung“ werden. Touristen, die den Urlaub in Italien antreten möchten, müssen mit diversen Staus und längeren Wartezeiten rechnen.