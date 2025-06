Millionen Urlauber jedes Jahr – doch das Land gilt nicht überall als sicher

Für die meisten wird bereits feststehen, wo es dieses Jahr in den Sommer-Urlaub hingeht. Ob Pauschal-Reise in ein Luxus-Hotel, ein Trip an die Deutsche Ostsee oder in die Berge – die Optionen scheinen grenzenlos zu sein.

Für viele Deutsche ist die Sicherheit an einem Reiseziel ein wichtiges Kriterium für die letztendliche Auswahl der Destination. Anscheinend sehen das aber nicht alle Touristen so. Denn für ein beliebtes Urlaubsland gilt eine Teilreisewarnung vom Auswärtigen Amt – und trotzdem reisen jährlich Millionen Deutsche dorthin.

Beliebtes Urlaubs-Ziel gilt nicht überall als sicher

Insbesondere bei Pauschalreisen ist ein Land besonders beliebt: Ägypten. Jährlich reisen Millionen deutsche Urlauber in das Land der Pyramiden, Tendenz steigend. Das traumhafte Wasser, hohe Temperaturen sowie günstige Pauschalreisen lockten allein im letzten Jahr 16, Millionen Deutsche nach Ägypten. Dabei warnt das Auswärtige Amt Reisende vor bestimmten Regionen und Gebieten, denn diese gelten als nicht sicher.

Für Ägypten unterscheidet das Auswärtige Amt klar zwischen den entspannten Urlaubs-Regionen und Risikozonen. Oft bleiben Pauschal-Reisende in den sicheren Resorts am Roten Meer, doch besonders bei Bootsausflügen oder Wüstentouren solltest du aufpassen. „Wüstenexkursionen sollten nur mit anerkannten Anbietern und in Gruppen erfolgen“, warnt das Auswärtige Amt. Du solltest dich also nur mit lizenzierten Anbietern und ortskundiger Begleitung auf den Weg in die Wüste machen.

In dieser Tabelle hat „Merkur“ die wichtigsten Informationen für Urlauber in Ägypten zusammengefasst:

Region Status Empfehlung Hurghada, Marsa Alam, El Gouna, Sharm el-Sheikh Sicher (bei Beachtung der Hinweise) Touristenzentren mit erhöhter Polizeipräsenz, organisierte Ausflüge Kairo, Luxor, Assuan Mit Vorsicht bereisen Menschenmengen/Demonstrationen meiden, erhöhte Aufmerksamkeit Nordsinai, Grenzgebiet zu Israel (außer Taba) Nicht bereisen Teilreisewarnung, hohe Terrorgefahr, militärische Sperrgebiete Grenzregionen zu Libyen/Sudan Nicht bereisen Sperrgebiete, Entführungsgefahr, nur mit Sondergenehmigung

Frauen wird zur Vorsicht geraten

Ägypten ist nicht nur aufgrund von Terrorismus gefährlich. Du solltest außerdem genau aufpassen, was du vor deiner Reise in den Sozialen Medien postest. Kritik am Staat, an der Kultur oder den Gesetzen kann für dich gefährlich werden. Außerdem wird dir abgeraten, freizügige Kleidung zu tragen oder in der Öffentlichkeit Zärtlichkeiten auszutauschen. Vor allem Frauen und Personen der LGBTQ+-Community rät das Auswärtige Amt zu besonderer Zurückhaltung.

Um einen sicheren Ägypten-Urlaub zu haben, solltest du dich auf jeden Fall an die Warnungen des Auswärtigen Amtes halten. Außerdem solltest du dich tagesaktuell auf dessen Internetseite informieren und dich in der Krisenliste ELEFAND registrieren.