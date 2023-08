Urlaub in Spanien, Türkei und Co: Touristen müssen Vorsicht walten lassen – es geht um dein Geld

Im Urlaub in Spanien, der Türkei und Co. lassen es sich Touristen gerne gut gehen: Restaurant- und Bar-Besuche stehen da auf dem Plan oder man shoppt neue Klamotten in den Einkaufszentren der Städte. Doch nach der entspannten Zeit im fernen Land solltest du eine Sache auf keinen Fall vernachlässigen. Es geht um dein Geld.

Wer schonmal einen Urlaub in Spanien, der Türkei und Co. verbracht hat, weiß, dass ein Ferien-Aufenthalt dort vor allem eins kostet: Geld. Und bei Restaurant-Besuchen, Strandausflügen und Shopping-Trips kann man da schnell die Übersicht verlieren, was man denn tatsächlich ausgegeben hat.

Urlaub in Spanien, Türkei und Co: Touristen sollten unbedingt Konto prüfen

Im Urlaub kann die Girocard und die Kreditkarte schonmal ordentlich glühen. Da kannst du schnell den Überblick verlieren. Darum empfiehlt das Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Banken und Sparkassen (Euro Kartensysteme), die Belege sämtlicher Ausgaben und Bargeldabhebungen in jedem Fall aufzuheben.

Der Grund: Du kannst spätestens nach deiner Rückkehr anhand der Unterlagen prüfen, ob alle Buchungen bei der Kreditkartenabrechnung und auf den Kontoauszügen korrekt sind. Unberechtigte Abbuchungen können so schnell identifiziert werden.

Urlaub in Spanien, Türkei und Co: Was ist im Notfall zu tun?

Sind solche darunter, solltest du sofort deine Bank oder Sparkasse informieren und die Zahlungskarten vorsorglich sperren. Das geht bei vielen Instituten zum Beispiel im Onlinebanking oder in der Filiale. Außerhalb der Öffnungszeiten ist die Sperrung der Zahlungskarten auch rund um die Uhr über den Sperr-Notruf +49 116 116 möglich. Bleibt nur zu hoffen, dass dir dieser Schritt erspart bleibt. (mit dpa)