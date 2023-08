Urlaub: Ekel-Gefahr im Koffer – DAS solltest du nach der Rückkehr auf keinen Fall machen

Entspannt aus dem Urlaub zurückgekommen, ist es meist eine der ersten Dunge, die man daheim erledigt: das Kofferauspacken. Doch auch bei dieser vermeintlich banalen Aufgabe können Fehler passieren – und einer kann verdammt ekelhaft sein.

Wohin mit dem Koffer, wenn der Urlaub vorbei ist? Viele schmeißen ihn achtlos aufs Bett, um ihn schließlich zu öffnen und auszupacken. Doch diesen Fehler solltest du tunlichst vermeiden! Der Grund: Bettwanzen werden häufig aus dem Urlaub mitgebracht – und zwar ohne, dass du es merkst!

Bettwanzen ernähren sich von Blut

Der kleine blinde Passagier versteckt sich häufig im Koffer. Wenn du zu Hause angekommen bist, kann die Bettwanze schnell zur Plage werden. Wie die „tz“ berichtet, kriechen sie im Hotel häufig in den Koffer. Packst du deinen Koffer also direkt auf oder neben dem Bett aus, können sie über die Bettpfosten oder sogar die Wand in dein Bett hineinkriechen.

Sind sie dann erst dort angekommen, warten sie auf einen Wirt. Die Bettwanzen ernähren sich von menschlichem Blut. Durch das Blutsaugen können rötliche Flecken auf der Haut entstehen. Diese können Juckreiz auslösen. Viele erkennen diese Symptome nicht als Hinweis auf Bettwanzen und denken an Mückenstiche und Flohbisse.

Sind die Bisse gefährlich?

Die gute Nachricht: In seltenen Fällen treten allergische Reaktionen auf. Die Bisse sind ungefährlich. Sie übertragen keine Krankheiten. Allerdings klagen viele Menschen über Schlafstörungen und Angst, von Bettwanzen gebissen zu werden.

Eine Bettwanze ist fünf bis sechs Millimeter groß und hat eine rot-braune Farbe. Nachdem die Bettwanze Blut gesaugt hat, schwillt ihr Körper auf bis zu neun Millimeter an und sie wechselt ihre Farbe in Rot-Schwarz, wie die „tz“ berichtet. Die Wanzen kommen in der Nacht aus ihrem Versteck und saugen einige Minuten das Blut ihres Wirtes. Besonders ekelerregend: Oft hinterlassen sie auch Kottropfen, die du auf deinem Bettlaken als kleine schwarze Punkte erkennst. Ein zusätzlicher Hinweis auf Bettwanzen ist ein stark riechendes Sekret.