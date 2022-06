Urlaub in Österreich: Bundeswehrsoldat von Felsbrocken zerquetscht

Schreckliche Tragödie! Ein Elitesoldat (30) machte Urlaub in Österreich, als er von einem riesigen Felsbrocken erschlagen und darunter begraben wurde.

Als Teil einer fünfköpfigen Gruppe der Bundeswehr wollte sich der Mann in Tirol zum Bergführer ausbilden lassen, doch bei Abseilübungen am Wilden Kaiser kam es zu dem fruchtbaren Unglück. Der 30-Jährige verlor während seines Urlaubs in Österreich sein Leben.

Urlaub in Österreich: Elitesoldat stirbt in den Bergen

Wie die „Deutsche Presseagentur“ berichtet, sollen die fünf Teilnehmer für ihre Bergführer-Ausbildung am Donnerstag am Wilden Kaiser klettern geübt haben und sich dafür von einer 40 Meter hohen Felswand abgeseilt haben. Nacheinander ließen sich die Männer in die Tiefe gleiten. Nachdem der 30-Jährige an der Reihe war, löste sich plötzlich eine Felslawine und begrub den Kletterer unter sich.

Brocken in der Größe von fünf Kubikmetern seien am Stripsenjoch am Donnerstag herabgestürzt, bestätigt ein Sprecher der Einsatzleitstelle gegenüber der „Deutschen Presseagentur“.

09.06.2022, Österreich, Kufstein: Rettungskräfte arbeiten in der Nähe des Spripsenjochs im Tiroler Kaisergebirge in einem Berghang, in dem es zu einem Felssturz gekommen ist. Ein Kletterer ist bei einem Felssturz im Tiroler Kaisergebirge verschüttet worden. Foto: Zoom.Tirol/APA/dpa

Die beiden Bergführer, die zum Zeitpunkt des Unglücks bei der Gruppe waren, begannen umgehend mit der Suche nach dem verschütteten Mann, hatten jedoch keinen Erfolg. Auch die daraufhin verständigten Bergretter hätten ihre Suchaktion wegen Nebels, Nässe und der Gefahr von losem Gestein vorerst einstellen müssen. Das teilte die Polizei Tirol mit.

Urlaub in Österreich endet für Elitesoldat tödlich

Laut der Bundeswehr handelt es sich bei dem Verunglückten um einen Soldaten der Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte (KSK). Die vier Soldaten, mit denen der unterwegs war, seien unverletzt geblieben.

Die Gebirgskampfausbildung ist Teil der Ausbildung aller Kommandosoldaten, um für den Kampf in schwierigem Gelände vorbereitet zu sein. Nur einige wenige durchlaufen auch die Ausbildung zum Heeresbergführer. (alp)

